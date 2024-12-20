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В Україні змінять умови вступу до магістратури — деталі

20 грудня 2024 16:03
Карина Приходько - Редактор
Вступ до магістратури 2025 — зміни, правила та спеціальні умови
Магістранти на випускному. Ілюстративне фото: kibit.edu.ua
Карина Приходько - Редактор

У 2025 році будуть зміни у правилах вступу до магістратури у навчальні заклади. Нововведення, зокрема, стосуватимуться, балів, подачі заяв та конкурсного відбору. 

Відповідний проєкт опублікувало Міністерство освіти і науки України.

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Зазначається, що цей документ стане основою вступної кампанії для майбутніх магістрантів і містить низку нововведень та змін, які важливо врахувати абітурієнтам.

Так, основні положення проєкту порядку прийому наступні:

  • вступ до магістратури передбачає прийом на основі ступеня бакалавра або магістра;
  • абітурієнти з бакалаврським чи магістерським ступенем, навіть з іншої спеціальності, можуть вступити до магістратури за умови успішного складання вступних випробувань;
  • вступ до магістратури в 2025 році здійснюватиметься за результатами ЄВІ та ЄФВВ, а також розгляду мотиваційних листів;
  • для ЄВІ поріг встановлений на рівні 5 тестових балів для обох частин тесту, а для ЄФВВ — 35 тестових балів;
  • вступники, які є учасниками Революції Гідності, військовими, або мають інвалідність, зможуть вступати за результатами співбесіди, замість стандартних іспитів;
  • абітурієнти зможуть подавати заяви через електронний кабінет, реєстрація якого розпочнеться 1 липня 2025 року;
  • конкурсний бал розраховуватиметься за формулою, що включає оцінки за тест з іноземної мови, загальної навчальної компетентності та фаховий іспит;
  • заклади вищої освіти можуть оголосити додаткові терміни реєстрації заяв для вступу на контракт.

Дещо вищезгадане може змінитися після остаточного затвердження документа. 

Нагадаємо, нещодавно один із нардепів розповів, що університети України зіткнулися з недобором студентів.  Ця ситуація, як прогнозують експерти, може лише погіршуватись у майбутньому.  

Також ми писали, що різниця у вартості навчання в українських університетах є доволі відчутною, але середня сума коливається на рівні 1 000 євро (44 000 грн). Раніше сайт Новини. LIVE детально писав про те, скільки коштує навчатися у ЗВО в Україні. 

навчання вступна кампанія Університет абітурієнт Міносвіти

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