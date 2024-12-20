Вступ до магістратури 2025 — зміни, правила та спеціальні умови

Магістранти на випускному. Ілюстративне фото: kibit.edu.ua

У 2025 році будуть зміни у правилах вступу до магістратури у навчальні заклади. Нововведення, зокрема, стосуватимуться, балів, подачі заяв та конкурсного відбору.

Відповідний проєкт опублікувало Міністерство освіти і науки України.

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Що зміниться для вступу на магістратуру

Зазначається, що цей документ стане основою вступної кампанії для майбутніх магістрантів і містить низку нововведень та змін, які важливо врахувати абітурієнтам.

Так, основні положення проєкту порядку прийому наступні:

вступ до магістратури передбачає прийом на основі ступеня бакалавра або магістра;

абітурієнти з бакалаврським чи магістерським ступенем, навіть з іншої спеціальності, можуть вступити до магістратури за умови успішного складання вступних випробувань;

вступ до магістратури в 2025 році здійснюватиметься за результатами ЄВІ та ЄФВВ, а також розгляду мотиваційних листів;

для ЄВІ поріг встановлений на рівні 5 тестових балів для обох частин тесту, а для ЄФВВ — 35 тестових балів ;

; вступники, які є учасниками Революції Гідності, військовими, або мають інвалідність, зможуть вступати за результатами співбесіди, замість стандартних іспитів;

абітурієнти зможуть подавати заяви через електронний кабінет, реєстрація якого розпочнеться 1 липня 2025 року;

конкурсний бал розраховуватиметься за формулою, що включає оцінки за тест з іноземної мови, загальної навчальної компетентності та фаховий іспит;

заклади вищої освіти можуть оголосити додаткові терміни реєстрації заяв для вступу на контракт.

Дещо вищезгадане може змінитися після остаточного затвердження документа.

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