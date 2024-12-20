Введение в магистратуру 2025 — изменения, правила и специальные условия

Магистранты на выпускном. Иллюстративное фото: kibit.edu.ua

В 2025 году будут изменения в правилах поступления на магистратуру в учебные заведения. Нововведения, в частности, будут касаться баллов, подачи заявлений и конкурсного отбора.

Соответствующий проект опубликовало Министерство образования и науки Украины.

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Что изменится для поступления на магистратуру

Этот документ станет основой вступительной кампании для будущих магистрантов и содержит ряд нововведений и изменений, которые важно учесть абитуриентам.

Так, основные положения проекта порядка приема следующие:

поступление в магистратуру предполагает прием на основе степени бакалавра или магистра;

абитуриенты с бакалаврской или магистерской степенью, даже по другой специальности, могут поступить в магистратуру при условии успешной сдачи вступительных испытаний;

поступление в магистратуру в 2025 году будет осуществляться по результатам ЕВИ и ЕФОВ, а также рассмотрения мотивационных писем;

для ЕВИ порог установлен на уровне 5 тестовых баллов для обеих частей теста, а для ЕФОВ — 35 тестовых баллов ;

; поступающие, которые являются участниками Революции Достоинства, военными или имеют инвалидность, смогут поступать по результатам собеседования вместо стандартных экзаменов;

абитуриенты смогут подавать заявления через электронный кабинет, регистрация которого начнется 1 июля 2025;

конкурсный балл будет рассчитываться по формуле, включающей оценки за тест по иностранному языку, общей учебной компетентности и профессиональный экзамен;

Заведения высшего образования могут объявить дополнительные сроки регистрации заявлений для вступления на контракт.

Несколько вышеупомянутое может измениться после окончательного утверждения документа.

Напомним, недавно один из нардепов рассказал, что университеты Украины столкнулись с недобором студентов. Эта ситуация, как прогнозируют эксперты, может только усугубляться в будущем.

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