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Головна Новини дня В Україні з’явився перший інклюзивний вагон Укрзалізниці

В Україні з’явився перший інклюзивний вагон Укрзалізниці

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 14:45
Укрзалізниця показала вагон для пасажирів на кріслах колісних
Людина на кріслі колісному. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця створила перший повністю безбар’єрний вагон, який буде адаптований для перевезення людей з інвалідністю, зокрема пасажирів на кріслах колісних. Його виготовили на базі вагонного депо у Бахмачі за три місяці силами спеціалістів компанії.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці

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"Цей вагон — експериментальний, але важливий для системного впровадження безбар’єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці", — повідомили в пресслужбі компанії

Інклюзія УЗ
Інклюзивний вагон. Фото: Укрзалізниця

У вагоні облаштовано чотири збільшені купе, кожне з яких розраховане на двох осіб з інвалідністю та двох супроводжуючих. Якщо вагон не використовується для спецперевезень, купе можуть вміщувати до шести звичайних пасажирів.

Вагон для інвалідів Укрзалізниця
Який вигляд вагона зсередини. Фото: Укрзалізниця

У вагоні обладнано електропідйомник вантажопідйомністю до 300 кг, є розширені двері та коридори для зручного пересування, великогабаритна вбиральня з душем, кнопкою виклику допомоги, тримачем для милиць, пеленальним столиком та дитячим кріслом з ременями.

Укрзалізниця вагон інклюзивний
Місця у вагоні. Фото: Укрзалізниця
Вагон для людей на інвалідному візку
Номера місць продубльовані шрифтом Брайля. Фото: Укрзалізниця

У вагоні також встановлено навігацію шрифтом Брайля, контрастне маркування, індикатори зайнятості туалету, індивідуальні розетки з USB та Type-C, регульовані спинки, автономне освітлення в купе та на місцях, а також камери відеоспостереження у визначених зонах.

Нові вагони УЗ
Туалет та душова кабіна у вагоні. Фото: Укрзалізниця

"Перед початком модернізації команда Укрзалізниці проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю", — зазначили в компанії. 

Нагадаємо, Укрзалізниця нещодавно повідомила про запуск оновленого міжміського поїзда, який сполучатиме три міста.

Також дізнайтеся, в які дні найвигідніше купувати квитки на поїзди Укрзалізниці. 

Укрзалізниця інвалідність особа з інвалідністю інклюзивні ініціативи вагон
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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