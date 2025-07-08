Укрзалізниця показала вагон для пасажирів на кріслах колісних

В Україні з’явився перший інклюзивний вагон Укрзалізниці
Укрзалізниця створила перший повністю безбар’єрний вагон, який буде адаптований для перевезення людей з інвалідністю, зокрема пасажирів на кріслах колісних. Його виготовили на базі вагонного депо у Бахмачі за три місяці силами спеціалістів компанії.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
В Укрзалізниці показали інклюзивний вагон
"Цей вагон — експериментальний, але важливий для системного впровадження безбар’єрних рішень у залізничних перевезеннях. Він буде доступним за запитом організацій через сервіс замовлення групових квитків на сайті або застосунку Укрзалізниці", — повідомили в пресслужбі компанії
У вагоні облаштовано чотири збільшені купе, кожне з яких розраховане на двох осіб з інвалідністю та двох супроводжуючих. Якщо вагон не використовується для спецперевезень, купе можуть вміщувати до шести звичайних пасажирів.
У вагоні обладнано електропідйомник вантажопідйомністю до 300 кг, є розширені двері та коридори для зручного пересування, великогабаритна вбиральня з душем, кнопкою виклику допомоги, тримачем для милиць, пеленальним столиком та дитячим кріслом з ременями.
У вагоні також встановлено навігацію шрифтом Брайля, контрастне маркування, індикатори зайнятості туалету, індивідуальні розетки з USB та Type-C, регульовані спинки, автономне освітлення в купе та на місцях, а також камери відеоспостереження у визначених зонах.
"Перед початком модернізації команда Укрзалізниці проводила зустрічі з організаціями, що спеціалізуються на допомозі людям з інвалідністю", — зазначили в компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця нещодавно повідомила про запуск оновленого міжміського поїзда, який сполучатиме три міста.
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