Укрзализныця показала вагон для пассажиров на креслах колесных

В Украине появился первый инклюзивный вагон Укрзализныци
Укрзализныця создала первый полностью безбарьерный вагон, который будет адаптирован для перевозки людей с инвалидностью, в частности пассажиров на креслах колесных. Его изготовили на базе вагонного депо в Бахмаче за три месяца силами специалистов компании.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
В Укрзализныце показали инклюзивный вагон
"Этот вагон — экспериментальный, но важный для системного внедрения безбарьерных решений в железнодорожных перевозках. Он будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов на сайте или приложении Укрзализныци", — сообщили в пресс-службе компании
В вагоне обустроены четыре увеличенные купе, каждое из которых рассчитано на двух человек с инвалидностью и двух сопровождающих. Если вагон не используется для спецперевозок, купе могут вмещать до шести обычных пассажиров.
В вагоне оборудован электроподъемник грузоподъемностью до 300 кг, есть расширенные двери и коридоры для удобного передвижения, крупногабаритная уборная с душем, кнопкой вызова помощи, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями.
В вагоне также установлена навигация шрифтом Брайля, контрастная маркировка, индикаторы занятости туалета, индивидуальные розетки с USB и Type-C, регулируемые спинки, автономное освещение в купе и на местах, а также камеры видеонаблюдения в определенных зонах.
"Перед началом модернизации команда Укрзализныци проводила встречи с организациями, специализирующимися на помощи людям с инвалидностью", — отметили в компании.
Напомним, Укрзализныця недавно сообщила о запуске обновленного междугороднего поезда, который будет соединять три города.
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