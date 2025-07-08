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Главная Новости дня В Украине появился первый инклюзивный вагон Укрзализныци

В Украине появился первый инклюзивный вагон Укрзализныци

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 14:45
Укрзализныця показала вагон для пассажиров на креслах колесных
Человек на кресле колесном. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця создала первый полностью безбарьерный вагон, который будет адаптирован для перевозки людей с инвалидностью, в частности пассажиров на креслах колесных. Его изготовили на базе вагонного депо в Бахмаче за три месяца силами специалистов компании.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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"Этот вагон — экспериментальный, но важный для системного внедрения безбарьерных решений в железнодорожных перевозках. Он будет доступен по запросу организаций через сервис заказа групповых билетов на сайте или приложении Укрзализныци", — сообщили в пресс-службе компании

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Инклюзивный вагон. Фото: Укрзализныця

В вагоне обустроены четыре увеличенные купе, каждое из которых рассчитано на двух человек с инвалидностью и двух сопровождающих. Если вагон не используется для спецперевозок, купе могут вмещать до шести обычных пассажиров.

Вагон для інвалідів Укрзалізниця
Как выглядит вагон изнутри, фото: Укрзализныця

В вагоне оборудован электроподъемник грузоподъемностью до 300 кг, есть расширенные двери и коридоры для удобного передвижения, крупногабаритная уборная с душем, кнопкой вызова помощи, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом с ремнями.

Укрзалізниця вагон інклюзивний
Места в вагоне, фото: Укрзализныця
Вагон для людей на інвалідному візку
Номера мест продублированы шрифтом Брайля. Фото: Укрзализныця

В вагоне также установлена навигация шрифтом Брайля, контрастная маркировка, индикаторы занятости туалета, индивидуальные розетки с USB и Type-C, регулируемые спинки, автономное освещение в купе и на местах, а также камеры видеонаблюдения в определенных зонах.

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Туалет и душевая кабина в вагоне, фото: Укрзализныця

"Перед началом модернизации команда Укрзализныци проводила встречи с организациями, специализирующимися на помощи людям с инвалидностью", — отметили в компании.

Напомним, Укрзализныця недавно сообщила о запуске обновленного междугороднего поезда, который будет соединять три города.

Также узнайте, в какие дни выгоднее всего покупать билеты на поезда Укрзализныци.

Укрзализныця инвалидность лицо с инвалидностью инклюзивные инициативы вагон
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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