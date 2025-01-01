Коли в Україні будуть препарати на основі канабісу

В Україні з'явиться перший препарат з медичним канабісом — коли
В Україні з 16 серпня 2024 року почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Перший медичний препарат на основі нього може вийти на український ринок вже у січні цього року.
Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на слова членкині комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування Ольги Стефанішиної.
Легалізація медичного канабісу
За її словами, в Україні в процесі перша реєстрація лікарського засобу на основі медичного канабісу. Водночас вона сподівається, що в січні вже можна буде виписувати реальні ліки на його основі.
Стефанішина зазначила, що в Україні існує необхідна нормативна база для обігу таких препаратів, але вони досі не представлені на ринку.
"Наразі все є для того, щоб пацієнти сьогодні отримували препарати медичного канабісу, окрім самого медичного канабісу. Тому що, крім регуляторної системи, потрібно, щоб хтось зареєстрував ці ліки в Україні", — уточнила нардепка.
Нагадаємо, у вересні Кабмін визначив правила транспортування медичного канабісу по території країни.
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