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В Украине появится первый препарат с медицинским каннабисом

1 января 2025 20:36
Евгения Брюховецкая - редактор
Когда в Украине будут препараты на основе каннабиса
Лекарства с медицинским каннабисом. Иллюстративное фото: Depositphotos
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине с 16 августа 2024 года начал действовать закон о легализации медицинского каннабиса. Первый медицинский препарат на основе него может выйти на украинский рынок уже в январе этого года.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на слова члена комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Ольги Стефанишиной.

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Легализация медицинского каннабиса

По ее словам, в Украине в процессе первая регистрация лекарственного средства на основе медицинского каннабиса. В то же время она надеется, что в январе уже можно будет выписывать реальные лекарства на его основе.

Стефанишина отметила, что в Украине существует необходимая нормативная база для оборота таких препаратов, но они до сих пор не представлены на рынке.

"Сейчас все есть для того, чтобы пациенты сегодня получали препараты медицинского каннабиса, кроме самого медицинского каннабиса. Потому что, кроме регуляторной системы, нужно, чтобы кто-то зарегистрировал эти лекарства в Украине", — уточнила нардеп.

Напомним, в сентябре Кабмин определил правила транспортировки медицинского каннабиса по территории страны.

Также мы писали, что во Львове пенсионерка на своем участке выращивала девять растений конопли. Ее судили и назначили штраф в размере 306 гривен.

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