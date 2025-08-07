В Україні створюють власну інфраструктуру для ШІ

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Федоров/Telegram

В Україні зʼявиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту (ШІ) — AI Factory. Це проєкт, завдяки якому в Україні з’явиться потужна національна інфраструктура для запуску державних ШІ-сервісів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у четвер, 7 серпня, в Telegram.

В Україні запускають власну інфраструктуру для ШІ

"Скоро в держави з‘явиться сучасна цифрова інфраструктура для створення AI-продуктів. Завдяки цьому запити в державних ШІ-сервісах будуть оброблятися швидше, а головне — наші дані залишатимуться в Україні.

Власна інфраструктура — основа AI-суверенітету України, яка дозволить вільно запускати безпечні AI-продукти для громадян, Сил оборони та державного сектору", — зазначив Федоров.

А також пояснив, що на інфраструктурі в межах AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси з ШІ, які створює WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі. У першу чергу — AI-помічник у "Дії". Також її використовуватимуть для AI-тьютора в "Мрії", а згодом — для проєктів у сферах оборони, медицини та наукових досліджень.

"AI Factory працюватиме як справжня фабрика для запуску AI-продуктів. Усе відбувається всередині країни, що забезпечує технологічну незалежність і повний контроль над даними. Завдяки цьому критично важлива інформація залишатиметься під захистом", — сказав Данило Цьвок, Chief AI Officer Мінцифри та CEO WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі.

Що включає AI Factory

Отже, AI Factory має:

технологічне обладнання — обчислювальні кластери (GPU), серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних тощо;

програмне забезпечення — середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторинг і автоматизація;

дані — інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації й передачі даних;

програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.

Отже, з появою власної інфраструктури усі дані, що потраплятимуть до національних AI-сервісів, опрацьовуватимуться в Україні в межах суверенних датацентрів. Власна інфраструктура також підвищить кіберстійкість українських систем. Держава зможе швидше та простіше запускати нові AI-продукти та самостійно регулювати навантаження на датацентри.

Скриншот повідомлення Федорова/Facebook

