Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні зʼявиться перша держінфраструктура для розвитку ШІ

В Україні зʼявиться перша держінфраструктура для розвитку ШІ

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 13:12
В Україні створюють власну інфраструктуру для ШІ
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Федоров/Telegram

В Україні зʼявиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту (ШІ) — AI Factory. Це проєкт, завдяки якому в Україні з’явиться потужна національна інфраструктура для запуску державних ШІ-сервісів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у четвер, 7 серпня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

В Україні запускають власну інфраструктуру для ШІ

"Скоро в держави з‘явиться сучасна цифрова інфраструктура для створення AI-продуктів. Завдяки цьому запити в державних ШІ-сервісах будуть оброблятися швидше, а головне — наші дані залишатимуться в Україні.

Власна інфраструктура — основа AI-суверенітету України, яка дозволить вільно запускати безпечні AI-продукти для громадян, Сил оборони та державного сектору", — зазначив Федоров.

А також пояснив, що на інфраструктурі в межах AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси з ШІ, які створює WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі. У першу чергу — AI-помічник у "Дії". Також її використовуватимуть для AI-тьютора в "Мрії", а згодом — для проєктів у сферах оборони, медицини та наукових досліджень.

"AI Factory працюватиме як справжня фабрика для запуску AI-продуктів. Усе відбувається всередині країни, що забезпечує технологічну незалежність і повний контроль над даними. Завдяки цьому критично важлива інформація залишатиметься під захистом", — сказав Данило Цьвок, Chief AI Officer Мінцифри та CEO WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі.

Що включає AI Factory

Отже, AI Factory має:

  • технологічне обладнання — обчислювальні кластери (GPU), серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних тощо;
  • програмне забезпечення — середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторинг і автоматизація;
  • дані — інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації й передачі даних;
  • програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.

Отже, з появою власної інфраструктури усі дані, що потраплятимуть до національних AI-сервісів, опрацьовуватимуться в Україні в межах суверенних датацентрів. Власна інфраструктура також підвищить кіберстійкість українських систем. Держава зможе швидше та простіше запускати нові AI-продукти та самостійно регулювати навантаження на датацентри.

Федоров ШІ
Скриншот повідомлення Федорова/Facebook

Раніше ми інформували, що ПриватБанк запустив новий сервіс на основі штучного інтелекту (ШІ).

Також ми повідомляли, що в Україні з’явився додаток зі штучним інтелектом для вивчення правил дорожнього руху (ПДР).

Михайло Федоров Мінцифри технології штучний інтелект цифровізація
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації