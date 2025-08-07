Видео
В Украине появится первая госинфраструктура для развития ИИ

В Украине появится первая госинфраструктура для развития ИИ

Дата публикации 7 августа 2025 13:12
В Украине создают собственную инфраструктуру для ИИ
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Фото: Федоров/Telegram

В Украине появится первая государственная инфраструктура для развития искусственного интеллекта (ИИ) — AI Factory. Это проект, благодаря которому в Украине появится мощная национальная инфраструктура для запуска государственных ИИ-сервисов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в четверг, 7 августа, в Telegram.

В Украине запускают собственную инфраструктуру для ИИ

"Скоро у государства появится современная цифровая инфраструктура для создания AI-продуктов. Благодаря этому запросы в государственных ИИ-сервисах будут обрабатываться быстрее, а главное — наши данные будут оставаться в Украине.

Собственная инфраструктура — основа AI-суверенитета Украины, которая позволит свободно запускать безопасные AI-продукты для граждан, Сил обороны и государственного сектора", — отметил Федоров.

А также пояснил, что на инфраструктуре в рамках AI Factory будут работать ключевые государственные сервисы по ИИ, которые создает WINWIN AI Center of Excellence при Минцифре. В первую очередь — AI-помощник в "Дії". Также ее будут использовать для AI-тьютора в "Мрії", а впоследствии — для проектов в сферах обороны, медицины и научных исследований.

"AI Factory будет работать как настоящая фабрика для запуска AI-продуктов. Все происходит внутри страны, что обеспечивает технологическую независимость и полный контроль над данными. Благодаря этому критически важная информация будет оставаться под защитой", — сказал Даниил Цьвок, Chief AI Officer Минцифры и CEO WINWIN AI Center of Excellence при Минцифре.

Что включает AI Factory

Итак, AI Factory включает в себя:

  • технологическое оборудование — вычислительные кластеры (GPU), серверные залы с водяным охлаждением, хранилища данных и т.д;
  • программное обеспечение — среды для тренировки и развертывания моделей, интерфейсы для подготовки данных, мониторинг и автоматизация;
  • данные — интеграция с реестрами, инструменты для очистки, аннотации и передачи данных;
  • программы подготовки технических специалистов, которые будут создавать и внедрять AI-продукты для государства и обороны.

Таким образом, с появлением собственной инфраструктуры все данные, которые будут попадать в национальные AI-сервисы, будут обрабатываться в Украине в рамках суверенных датацентров. Собственная инфраструктура также повысит киберустойчивость украинских систем. Государство сможет быстрее и проще запускать новые AI-продукты и самостоятельно регулировать нагрузку на датацентры.

Скриншот сообщения Федорова/Facebook

Ранее мы информировали, что ПриватБанк запустил новый сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Также мы сообщали, что в Украине появилось приложение с искусственным интеллектом для изучения правил дорожного движения (ПДД).

