Війна збільшила середній вік в Україні - новини

Київ у березні. Фото Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Через низькі показники народжуваності та відтоку молоді за кордон, Україна стає старшою. Наприклад, середній вік українців до війни становив 41 рік, то зараз це вже 45. Однак це підвищує їхні конкурентні можливості на ринку праці.

Про це Новини.LIVE розповіла перша заступниця міністреки соцполітики Дарина Марчак.

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За її словами, середній портрет пошукача роботи на ринку праці та на на ринку послуг товарів ставатиме старшим.

"Тому роботодавці будуть більше фокусуватися на людей, які мають старший вік, проте й більше досвіду. Ми звикли думати про людей віком 55-65 років, як про людей, яким ближче до пенсії. Але давайте думати про таких людей, як про людей, у яких більше досвіду", — наголосила Марчак.

Зокрема, за її словами, категорія 55-65 років мають великий життєвий досвід за плечима і розуміють, яким чином поводитися в різних життєвих ситуаціях.

"Вони краще взаємодіють суспільством. Тому як країні нам потрібно навчитися отримувати переваги від такого віку і не сприймати збільшення середнього віку громадян як проблему", — підсумувала Марчак.

Нагадаємо, за словами першої заступниці міністреки соцполітики Дарини Марчак, Україна розробила демографічну стратегію до 2040-го року, де є план заходів та окремий пункт щодо повернення українців з-за кордону.

Також Дарина Марчак розповіла, що має зробити держава, аби стримати українців від виїзду за кордон.