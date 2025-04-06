Война увеличила средний возраст в Украине - новости

Киев в марте. Фото Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Из-за низких показателей рождаемости и оттока молодежи за границу, Украина становится старше. Например, средний возраст украинцев до войны составлял 41 год, то сейчас это уже 45. Однако это повышает их конкурентные возможности на рынке труда.

Об этом Новини.LIVE рассказала первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

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По ее словам, средний портрет соискателя работы на рынке труда и на рынке услуг товаров будет становиться старше.

"Поэтому работодатели будут больше фокусироваться на людях, которые имеют старший возраст, но и больше опыта. Мы привыкли думать о людях в возрасте 55-65 лет, как о людях, которым ближе к пенсии. Но давайте думать о таких людях, как о людях, у которых больше опыта", — отметила Марчак.

В частности, по ее словам, категория 55-65 лет имеют большой жизненный опыт за плечами и понимают, каким образом вести себя в различных жизненных ситуациях.

"Они лучше взаимодействуют обществом. Поэтому как стране нам нужно научиться получать преимущества от такого возраста и не воспринимать увеличение среднего возраста граждан как проблему", — подытожила Марчак.

Напомним, по словам первого заместителя министра соцполитики Дарьи Марчак, Украина разработала демографическую стратегию до 2040 года, где есть план мероприятий и отдельный пункт по возвращению украинцев из-за рубежа.

Также Дарья Марчак рассказала, что должно сделать государство, чтобы удержать украинцев от выезда за границу.