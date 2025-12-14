Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні завтра знову вимикатимуть світло — графіки Укренерго

В Україні завтра знову вимикатимуть світло — графіки Укренерго

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 19:30
Відключення світла в Україні 15 грудня — як завтра діятимуть графіки
Люди заряджають техніку в магазині під час блекауту в Одесі. Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 15 грудня, у більшості регіонів України. Причиною запроваджень заходів обмеження електроенергії є наслідки російських атак на енергообʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у неділю, 14 грудня.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла в Україні 15 грудня

У більшості регіонів застосовуватимуться графіки погодинних відключень та заходи обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому час та обсяг застосування відключень за адресою варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.

null
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Миколаєві був короткочасний блекаут 14 грудня. Місто знеструмлювали через аварійні та відновлювальні роботи після російських атак.

А в Одеській області вже вдалося повернути світло для майже 100 тисяч споживачів

електроенергія електропостачання Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації