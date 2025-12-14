Відключення світла в Україні 15 грудня — як завтра діятимуть графіки

Люди заряджають техніку в магазині під час блекауту в Одесі. Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Графіки відключення світла діятимуть завтра, 15 грудня, у більшості регіонів України. Причиною запроваджень заходів обмеження електроенергії є наслідки російських атак на енергообʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у неділю, 14 грудня.

Відключення світла в Україні 15 грудня

У більшості регіонів застосовуватимуться графіки погодинних відключень та заходи обмеження потужності для промислових споживачів.

В Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому час та обсяг застосування відключень за адресою варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Миколаєві був короткочасний блекаут 14 грудня. Місто знеструмлювали через аварійні та відновлювальні роботи після російських атак.

А в Одеській області вже вдалося повернути світло для майже 100 тисяч споживачів.