Отключение света в Украине 15 декабря — как завтра будут действовать графики

Люди заряжают технику в магазине во время блэкаута в Одессе. Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Графики отключения света будут действовать завтра, 15 декабря, в большинстве регионов Украины. Причиной введения мер ограничения электроэнергии являются последствия российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в воскресенье, 14 декабря.

Отключения света в Украине 15 декабря

В большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений и меры ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения отключений по адресу стоит узнавать на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! " — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Николаеве был кратковременный блэкаут 14 декабря. Город обесточивали из-за аварийных и восстановительных работ после российских атак.

А в Одесской области уже удалось вернуть свет для почти 100 тысяч потребителей.