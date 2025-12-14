Отключение света в Украине 15 декабря — как завтра будут действовать графики

В Украине завтра снова будут выключать свет — графики Укрэнерго
Графики отключения света будут действовать завтра, 15 декабря, в большинстве регионов Украины. Причиной введения мер ограничения электроэнергии являются последствия российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в воскресенье, 14 декабря.
Отключения света в Украине 15 декабря
В большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений и меры ограничения мощности для промышленных потребителей.
В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения отключений по адресу стоит узнавать на официальных страницах облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! " — говорится в сообщении.
Напомним, в Николаеве был кратковременный блэкаут 14 декабря. Город обесточивали из-за аварийных и восстановительных работ после российских атак.
А в Одесской области уже удалось вернуть свет для почти 100 тысяч потребителей.
