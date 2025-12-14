Видео
Главная Новости дня В Украине завтра снова будут выключать свет — графики Укрэнерго

В Украине завтра снова будут выключать свет — графики Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 19:30
Отключение света в Украине 15 декабря — как завтра будут действовать графики
Люди заряжают технику в магазине во время блэкаута в Одессе. Фото: REUTERS/Nina Liashonok

Графики отключения света будут действовать завтра, 15 декабря, в большинстве регионов Украины. Причиной введения мер ограничения электроэнергии являются последствия российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в воскресенье, 14 декабря.

Читайте также:

Отключения света в Украине 15 декабря

В большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений и меры ограничения мощности для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому время и объем применения отключений по адресу стоит узнавать на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! " — говорится в сообщении.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Николаеве был кратковременный блэкаут 14 декабря. Город обесточивали из-за аварийных и восстановительных работ после российских атак.

А в Одесской области уже удалось вернуть свет для почти 100 тысяч потребителей.

электроэнергия электроснабжение Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
