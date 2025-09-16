СБУ і Нацполіція затримала десять організаторів схем для ухилянтів

В Україні затримали десятьох організаторів схем для ухилянтів
Служба безпеки України на Національна поліція затримали десятьох організаторів схем для ухилянтів. Фігурантів викрили у західних, центральний та південних регіонах.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 16 вересня.
Схеми для ухилянтів
Правоохоронці затримали десятьох фігурантів, які продавали ухилянтам фіктивні документи або займалися нелегальною переправкою за кордон. Вартість "послуг" становила від двох до 12 тисяч доларів.
Зокрема, в Одеській області було заблоковано чотири оборудки. Серед фігурантів є шестеро місцевих, які допомагали ухилянтам тікати до Придністровʼя.
"Деякі з ділків для конспірації навіть переодягали своїх клієнтів у "піксель", щоб довезти їх до кордону. Інших — ховали в багажниках авто", — йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці затримали 27-річного жителя Одеси, який на своєму компʼютері виготовляв фальшиві медичні довідки з вигаданими тяжкими діагнозами для військовозобов’язаних.
А у Черкаській області правоохоронці викрили 50 річного адміністратора Telegram-каналу, який поширював інформацію про маршрути руху та базування мобільних груп територіальних центрів комплектування.
На Буковині вдалося затримати двох посадовців Чернівецького ТЦК. Вони підвозили призовників до кордону з Євросоюзом, а потім розповідали маршрут незаконного перетину через ліси.
"Також у Тернополі військові контррозвідники Служби безпеки затримали працівника місцевого комунального підприємства, який "знімав" ухилянтів з розшуку. Для цього фігурант використовував свої звʼязки в ТЦК", — йдеться у повідомленні.
Затриманим оголошено такі підозри:
- перешкоджання законній діяльності ЗСУ;
- незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- зловживання впливом.
Наразі фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до десяти років увʼязнення з конфіскацією майна.
