СБУ і Нацполіція затримала десять організаторів схем для ухилянтів

Співробітники СБУ та затримані фігуранти. Фото: СБУ

Служба безпеки України на Національна поліція затримали десятьох організаторів схем для ухилянтів. Фігурантів викрили у західних, центральний та південних регіонах.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 16 вересня.

Схеми для ухилянтів

Правоохоронці затримали десятьох фігурантів, які продавали ухилянтам фіктивні документи або займалися нелегальною переправкою за кордон. Вартість "послуг" становила від двох до 12 тисяч доларів.

Співробітники СБУ та затримані фігуранти. Фото: СБУ

Зокрема, в Одеській області було заблоковано чотири оборудки. Серед фігурантів є шестеро місцевих, які допомагали ухилянтам тікати до Придністровʼя.

"Деякі з ділків для конспірації навіть переодягали своїх клієнтів у "піксель", щоб довезти їх до кордону. Інших — ховали в багажниках авто", — йдеться у повідомленні.

Затримання фігурантів. Фото: СБУ

Також правоохоронці затримали 27-річного жителя Одеси, який на своєму компʼютері виготовляв фальшиві медичні довідки з вигаданими тяжкими діагнозами для військовозобов’язаних.

А у Черкаській області правоохоронці викрили 50 річного адміністратора Telegram-каналу, який поширював інформацію про маршрути руху та базування мобільних груп територіальних центрів комплектування.

Затриманий організатор схеми для ухилянтів. Фото: СБУ

На Буковині вдалося затримати двох посадовців Чернівецького ТЦК. Вони підвозили призовників до кордону з Євросоюзом, а потім розповідали маршрут незаконного перетину через ліси.

"Також у Тернополі військові контррозвідники Служби безпеки затримали працівника місцевого комунального підприємства, який "знімав" ухилянтів з розшуку. Для цього фігурант використовував свої звʼязки в ТЦК", — йдеться у повідомленні.

Затримання фігуранта. Фото: СБУ

Затриманим оголошено такі підозри:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

зловживання впливом.

Наразі фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до десяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області викрили декілька каналів нелегального переправлення ухилянтів через кордон.

А нещодавно СБУ викрила схему ухилення від мобілізації через "школи-привиди" у Києві та Вінниці.