СБУ и Нацполиция задержала десять организаторов схем для уклонистов

Сотрудники СБУ и задержанные фигуранты. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали десять организаторов схем для уклонистов. Фигурантов разоблачили в западных, центральных и южных регионах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 16 сентября.

Схемы для уклонистов

Правоохранители задержали десять фигурантов, которые продавали уклонистам фиктивные документы или занимались нелегальной переправкой за границу. Стоимость "услуг" составляла от 2 до 12 тысяч долларов.

В частности, в Одесской области было заблокировано четыре схемы. Среди фигурантов есть шестеро местных, которые помогали уклонистам бежать в Приднестровье.

"Некоторые из дельцов для конспирации даже переодевали своих клиентов в "пиксель", чтобы довезти их до границы. Других — прятали в багажниках авто", — говорится в сообщении.

Задержание фигурантов. Фото: СБУ

Также правоохранители задержали 27-летнего жителя Одессы, который на своем компьютере изготавливал фальшивые медицинские справки с вымышленными тяжелыми диагнозами для военнообязанных.

А в Черкасской области правоохранители разоблачили 50-летнего администратора Telegram-канала, который распространял информацию о маршрутах движения и базирования мобильных групп территориальных центров комплектования.

Задержанный организатор схемы для уклонистов. Фото: СБУ

На Буковине удалось задержать двух должностных лиц Черновицкого ТЦК. Они подвозили призывников к границе с Евросоюзом, а потом рассказывали маршрут незаконного пересечения через леса.

"Также в Тернополе военные контрразведчики Службы безопасности задержали работника местного коммунального предприятия, который "снимал" уклонистов с розыска. Для этого фигурант использовал свои связи в ТЦК", — говорится в сообщении.

Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Задержанным объявлены следующие подозрения:

препятствование законной деятельности ВСУ;

незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц;

злоупотребление влиянием.

Сейчас фигуранты находятся под стражей. Им грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области разоблачили несколько каналов нелегальной переправки уклонистов через границу.

А недавно СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации через "школы-призраки" в Киеве и Виннице.