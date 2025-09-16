Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине задержали десятерых организаторов схем для уклонистов

В Украине задержали десятерых организаторов схем для уклонистов

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:27
СБУ и Нацполиция задержала десять организаторов схем для уклонистов
Сотрудники СБУ и задержанные фигуранты. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали десять организаторов схем для уклонистов. Фигурантов разоблачили в западных, центральных и южных регионах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 16 сентября.

Реклама
Читайте также:

Схемы для уклонистов

Правоохранители задержали десять фигурантов, которые продавали уклонистам фиктивные документы или занимались нелегальной переправкой за границу. Стоимость "услуг" составляла от 2 до 12 тысяч долларов.

Затримання фігурантів, які організували схеми для ухилянтів
Сотрудники СБУ и задержанные фигуранты. Фото: СБУ

В частности, в Одесской области было заблокировано четыре схемы. Среди фигурантов есть шестеро местных, которые помогали уклонистам бежать в Приднестровье.

"Некоторые из дельцов для конспирации даже переодевали своих клиентов в "пиксель", чтобы довезти их до границы. Других — прятали в багажниках авто", — говорится в сообщении.

Фігуранти робили схеми для ухилянтів
Задержание фигурантов. Фото: СБУ

Также правоохранители задержали 27-летнего жителя Одессы, который на своем компьютере изготавливал фальшивые медицинские справки с вымышленными тяжелыми диагнозами для военнообязанных.

А в Черкасской области правоохранители разоблачили 50-летнего администратора Telegram-канала, который распространял информацию о маршрутах движения и базирования мобильных групп территориальных центров комплектования.

Покарання за схеми для ухилянтів
Задержанный организатор схемы для уклонистов. Фото: СБУ

На Буковине удалось задержать двух должностных лиц Черновицкого ТЦК. Они подвозили призывников к границе с Евросоюзом, а потом рассказывали маршрут незаконного пересечения через леса.

"Также в Тернополе военные контрразведчики Службы безопасности задержали работника местного коммунального предприятия, который "снимал" уклонистов с розыска. Для этого фигурант использовал свои связи в ТЦК", — говорится в сообщении.

СБУ та Нацполіція затримали фігурантів, які створили схеми для ухилянтів
Задержание фигуранта. Фото: СБУ

Задержанным объявлены следующие подозрения:

  • препятствование законной деятельности ВСУ;
  • незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по предварительному сговору группой лиц;
  • злоупотребление влиянием.

Сейчас фигуранты находятся под стражей. Им грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

null
Пост СБУ. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области разоблачили несколько каналов нелегальной переправки уклонистов через границу.

А недавно СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации через "школы-призраки" в Киеве и Виннице.

СБУ Украина мобилизация уклонисты Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации