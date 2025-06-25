В Україні затримали американця, який 30 років переховувався за злочини проти дітей

Правоохоронці та затриманий американець. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Україні затримали американця, який переховувався від правосуддя понад 30 років. Він вчиняв злочини проти дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 25 червня.

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На території Київської області затримано 66-річного американця, який був у міжнародному розшуку з 1992 року. Це відбулося за координації прокурорів та у тісній співпраці з Департаментом кіберполіції, Федеральним бюро розслідувань та Міністерством юстиції України.

У матеріалах американських правоохоронців йдеться, що затриманий працював директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона. Протягом 1984–1991 років він вчиняв насилля над чотирма дітьми віком від 4 до 9 років.

Ще до того, як Вищий суд штату Арізона виніс вирок, фігурант виїхав із території Штатів та переховувався від правосуддя, використовуючи фальшиві документи на ім’я громадянина Мексики.

"Встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. На території України чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині", — йдеться у повідомленні.

Після встановлення особи правоохоронці здійснили обшук та затримали його за адресою фактичного проживання.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту з метою подальшого вирішення питання щодо його екстрадиції.

"Згідно з інформацією, наданою компетентними органами США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства", — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

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