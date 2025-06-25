Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні затримали американця, який переховувався понад 30 років

В Україні затримали американця, який переховувався понад 30 років

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 13:45
В Україні затримали американця, який 30 років переховувався за злочини проти дітей
Правоохоронці та затриманий американець. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Ключові моменти Затримання громадянина США

В Україні затримали американця, який переховувався від правосуддя понад 30 років. Він вчиняв злочини проти дітей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 25 червня.

Реклама
Читайте також:

Затримання громадянина США

На території Київської області затримано 66-річного американця, який був у міжнародному розшуку з 1992 року. Це відбулося за координації прокурорів та у тісній співпраці з Департаментом кіберполіції, Федеральним бюро розслідувань та Міністерством юстиції України.

У матеріалах американських правоохоронців йдеться, що затриманий працював директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона. Протягом 1984–1991 років він вчиняв насилля над чотирма дітьми віком від 4 до 9 років.

Ще до того, як Вищий суд штату Арізона виніс вирок, фігурант виїхав із території Штатів та переховувався від правосуддя, використовуючи фальшиві документи на ім’я громадянина Мексики.

"Встановити місцезнаходження розшукуваного вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. На території України чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині", — йдеться у повідомленні.

Після встановлення особи правоохоронці здійснили обшук та затримали його за адресою фактичного проживання.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту з метою подальшого вирішення питання щодо його екстрадиції.

"Згідно з інформацією, наданою компетентними органами США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот
null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, чиновнику КМДА оголосили підозру в службовій недбалості. Територіальній громаді столиці завдано матеріальної шкоди у сумі один мільйон гривень.

А в Одесі обрали запобіжний захід підозрюваному в жорстокому вбивстві семирічної Соломії Тарасюк. Під час судового засідання він визнав провину.

США діти правосуддя Офіс генерального прокурора Київська область
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації