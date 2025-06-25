В Украине задержали американца, который 30 лет скрывался за преступления против детей

Правоохранители и задержанный американец. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Украине задержали американца, который скрывался от правосудия более 30 лет. Он совершал преступления против детей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 25 июня.

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На территории Киевской области задержан 66-летний американец, который был в международном розыске с 1992 года. Это произошло при координации прокуроров и в тесном сотрудничестве с Департаментом киберполиции, Федеральным бюро расследований и Министерством юстиции Украины.

В материалах американских правоохранителей говорится, что задержанный работал директором детского сада в округе Пима, штат Аризона. В течение 1984-1991 годов он совершал насилие над четырьмя детьми в возрасте от 4 до 9 лет.

Еще до того, как Высший суд штата Аризона вынес приговор, фигурант выехал с территории Штатов и скрывался от правосудия, используя фальшивые документы на имя гражданина Мексики.

"Установить местонахождение разыскиваемого удалось благодаря использованию цифровых технологий, в частности анализа данных из открытых источников. На территории Украины мужчина проживал под вымышленными анкетными данными в частном доме на Киевщине", — говорится в сообщении.

После установления личности правоохранители провели обыск и задержали его по адресу фактического проживания.

Сейчас прокуроры готовят ходатайство в суд о применении временного ареста с целью дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции.

"Согласно информации, предоставленной компетентными органами США, задержанного обвиняют по 15 пунктам уголовного законодательства", — говорится в сообщении.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

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