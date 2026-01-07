Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні запровадили безкоштовний скринінг здоровʼя

В Україні запровадили безкоштовний скринінг здоровʼя

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 05:59
Безкоштовний скринінг здоровʼя - Ляшко розповів деталі МОЗ
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко

З 1 січня в Україні стартувала програма "Скринінг здоровʼя 40+". Мета — попередити серцево-судинні захворювання, діабет та підтримати ментальне здоровʼя.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів на прес-брифінгу.

Реклама
Читайте також:

Новини.LIVE наводять деталі

Як записатися на скринінг здоровʼя

Скринінг здоровʼя допомагатиме людям віком від 40 років виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та пробеми із ментальним здоровʼям на ранніх етапах. Контролювати цей стан та запобігати ускладненням. Очікується, що даною програмою в Україні скористається близько 5 млн осіб.

Вартість скринінгу — 2 тисячі гривень, всі витрати покриватиме держава. Подати заявку на скринінг можна буде або через ДІЮ або офлайн. Направлення сімейного лікаря для цього не потрібне.

Запрошення на скринінг надходитиме в застосунок "Дія" на 30-й день після дня народження особи (якщо їй уже виповнилося 40 років або більше). Після підтвердження на "Дія.Картку" держава перераховує кошти в сумі 2000 грн. Витратити їх можна лише на оплату скринінгу в медичних закладах, що доєдналися до програми.

"Чому 40 років? Якраз після 40-річного періоду найчастіше відбуваються зміни в організмі людини, на які вона не звертає увагу. Наша задача — працювати із факторами, які становлять найбільший вплив на медичну галузь. У нас щодня по тисячу випадків інфарктів та інсультів. А випадків діабету — зареєстрованих більше 1млн, ще 50% випадків", — уточнив Ляшко.

Які обстеження підпадають під безкоштовний скринінг

  • Електрокардіограма
  • Аналізи на гемоглобін;
  • Серцево-судинний ризик — ліпідограма, яка визначає рівень холестерину та ризик атеросклерозу, інсульту й інфаркту;
  • Електроліти — призначають не всім, а за показами. Вони оцінюють роботу серцевого м’яза та нирок;

Обстеження проводить лікар на основі лабораторних та інструментальних досліджень і розмови з пацієнтом.

Важливо — час доби не впливатиме на здачу аналізів.

За результатами визначають:

  • чи потрібно коригувати спосіб життя і харчування;
  • чи є ризики розвитку захворювань;
  • чи потрібне медикаментозне лікування або додаткові обстеження.

Якщо після скринінгу будуть виявлені певні проблеми зі здоровʼям, вже сімейний лікар може:

  • скерувати пацієнта на додаткові консультації
  • виписати рецепти в межах програми "Доступні ліки"
  • направити на подальше лікування в рамках програми медичних гарантій.

Нагадаємо, за словами омбудсменки Ольги Решетилової, у Міноборони України підготували зміни до нормативних документів, що визначають критерії придатності громадян до проходження військової служби.

За даними Центр громадського здоров’я України, 1 січня, в Україні оновили календар профілактичних щеплень. Тепер до нього увійде вакцина проти папіломавірусної інфекції (ВПЛ-інфекція) дівчат віком 12–13 років.

здоров'я серцево-судинна система війна МОЗ
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації