Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко

З 1 січня в Україні стартувала програма "Скринінг здоровʼя 40+". Мета — попередити серцево-судинні захворювання, діабет та підтримати ментальне здоровʼя.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів на прес-брифінгу.

деталі

Як записатися на скринінг здоровʼя

Скринінг здоровʼя допомагатиме людям віком від 40 років виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та пробеми із ментальним здоровʼям на ранніх етапах. Контролювати цей стан та запобігати ускладненням. Очікується, що даною програмою в Україні скористається близько 5 млн осіб.

Вартість скринінгу — 2 тисячі гривень, всі витрати покриватиме держава. Подати заявку на скринінг можна буде або через ДІЮ або офлайн. Направлення сімейного лікаря для цього не потрібне.

Запрошення на скринінг надходитиме в застосунок "Дія" на 30-й день після дня народження особи (якщо їй уже виповнилося 40 років або більше). Після підтвердження на "Дія.Картку" держава перераховує кошти в сумі 2000 грн. Витратити їх можна лише на оплату скринінгу в медичних закладах, що доєдналися до програми.

"Чому 40 років? Якраз після 40-річного періоду найчастіше відбуваються зміни в організмі людини, на які вона не звертає увагу. Наша задача — працювати із факторами, які становлять найбільший вплив на медичну галузь. У нас щодня по тисячу випадків інфарктів та інсультів. А випадків діабету — зареєстрованих більше 1млн, ще 50% випадків", — уточнив Ляшко.

Які обстеження підпадають під безкоштовний скринінг

Електрокардіограма

Аналізи на гемоглобін;

Серцево-судинний ризик — ліпідограма, яка визначає рівень холестерину та ризик атеросклерозу, інсульту й інфаркту;

Електроліти — призначають не всім, а за показами. Вони оцінюють роботу серцевого м’яза та нирок;

Обстеження проводить лікар на основі лабораторних та інструментальних досліджень і розмови з пацієнтом.

Важливо — час доби не впливатиме на здачу аналізів.

За результатами визначають:

чи потрібно коригувати спосіб життя і харчування;

чи є ризики розвитку захворювань;

чи потрібне медикаментозне лікування або додаткові обстеження.

Якщо після скринінгу будуть виявлені певні проблеми зі здоровʼям, вже сімейний лікар може:

скерувати пацієнта на додаткові консультації

виписати рецепти в межах програми "Доступні ліки"

направити на подальше лікування в рамках програми медичних гарантій.

