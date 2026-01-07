Видео
Главная Новости дня В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

Дата публикации 7 января 2026 05:59
Бесплатный скрининг здоровья - Ляшко рассказал детали МИНЗДРАВ
Министр здравоохранения Виктор Ляшко

С 1 января в Украине стартовала программа "Скрининг здоровья 40+". Цель - предупредить сердечно-сосудистые заболевания, диабет и поддержать ментальное здоровье.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал на пресс-брифинге.

Читайте также:

Новини.LIVE приводят детали

Как записаться на скрининг здоровья

Скрининг здоровья будет помогать людям в возрасте от 40 лет выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и проблемы с ментальным здоровьем на ранних этапах. Контролировать это состояние и предотвращать осложнения. Ожидается, что данной программой в Украине воспользуется около 5 млн человек.

Стоимость скрининга — 2 тысячи гривен, все расходы будет покрывать государство. Подать заявку на скрининг можно будет или через ДІЮ или офлайн. Направление семейного врача для этого не требуется.

Приглашение на скрининг будет поступать в приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения человека (если ему уже исполнилось 40 лет или больше). После подтверждения на "Дія.Карту" государство перечисляет средства в сумме 2000 грн. Потратить их можно только на оплату скрининга в медицинских учреждениях, которые присоединились к программе.

"Почему 40 лет? Как раз после 40-летнего периода чаще всего происходят изменения в организме человека, на которые он не обращает внимание. Наша задача - работать с факторами, которые оказывают наибольшее влияние на медицинскую отрасль. У нас ежедневно по тысяче случаев инфарктов и инсультов. А случаев диабета - зарегистрированных более 1 млн, еще 50% случаев", — уточнил Ляшко.

Какие обследования подпадают под бесплатный скрининг

  • Электрокардиограмма
  • Анализы на гемоглобин;
  • Сердечно-сосудистый риск - липидограмма, которая определяет уровень холестерина и риск атеросклероза, инсульта и инфаркта;
  • Электролиты - назначают не всем, а по показаниям. Они оценивают работу сердечной мышцы и почек;

Обследование проводит врач на основе лабораторных и инструментальных исследований и разговора с пациентом.

Важно — время суток не будет влиять на сдачу анализов.

По результатам определяют:

  • нужно ли корректировать образ жизни и питание;
  • есть ли риски развития заболеваний;
  • требуется ли медикаментозное лечение или дополнительные обследования.

Если после скрининга будут выявлены определенные проблемы со здоровьем, уже семейный врач может:

  • направить пациента на дополнительные консультации
  • выписать рецепты в рамках программы "Доступные лекарства"
  • направить на дальнейшее лечение в рамках программы медицинских гарантий.

Напомним, по словам омбудсмена Ольги Решетиловой, в Минобороны Украины подготовили изменения в нормативные документы, определяющие критерии пригодности граждан к прохождению военной службы.

По данным Центр общественного здоровья Украины, 1 января, в Украине обновили календарь профилактических прививок. Теперь в него войдет вакцина против папилломавирусной инфекции (ВПЧ-инфекция) девушек в возрасте 12-13 лет.

здоровье сердечно-сосудистая система МОЗ
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
