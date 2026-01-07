Министр здравоохранения Виктор Ляшко

С 1 января в Украине стартовала программа "Скрининг здоровья 40+". Цель - предупредить сердечно-сосудистые заболевания, диабет и поддержать ментальное здоровье.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал на пресс-брифинге.

Как записаться на скрининг здоровья

Скрининг здоровья будет помогать людям в возрасте от 40 лет выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и проблемы с ментальным здоровьем на ранних этапах. Контролировать это состояние и предотвращать осложнения. Ожидается, что данной программой в Украине воспользуется около 5 млн человек.

Стоимость скрининга — 2 тысячи гривен, все расходы будет покрывать государство. Подать заявку на скрининг можно будет или через ДІЮ или офлайн. Направление семейного врача для этого не требуется.

Приглашение на скрининг будет поступать в приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения человека (если ему уже исполнилось 40 лет или больше). После подтверждения на "Дія.Карту" государство перечисляет средства в сумме 2000 грн. Потратить их можно только на оплату скрининга в медицинских учреждениях, которые присоединились к программе.

"Почему 40 лет? Как раз после 40-летнего периода чаще всего происходят изменения в организме человека, на которые он не обращает внимание. Наша задача - работать с факторами, которые оказывают наибольшее влияние на медицинскую отрасль. У нас ежедневно по тысяче случаев инфарктов и инсультов. А случаев диабета - зарегистрированных более 1 млн, еще 50% случаев", — уточнил Ляшко.

Какие обследования подпадают под бесплатный скрининг

Электрокардиограмма

Анализы на гемоглобин;

Сердечно-сосудистый риск - липидограмма, которая определяет уровень холестерина и риск атеросклероза, инсульта и инфаркта;

Электролиты - назначают не всем, а по показаниям. Они оценивают работу сердечной мышцы и почек;

Обследование проводит врач на основе лабораторных и инструментальных исследований и разговора с пациентом.

Важно — время суток не будет влиять на сдачу анализов.

По результатам определяют:

нужно ли корректировать образ жизни и питание;

есть ли риски развития заболеваний;

требуется ли медикаментозное лечение или дополнительные обследования.

Если после скрининга будут выявлены определенные проблемы со здоровьем, уже семейный врач может:

направить пациента на дополнительные консультации

выписать рецепты в рамках программы "Доступные лекарства"

направить на дальнейшее лечение в рамках программы медицинских гарантий.

