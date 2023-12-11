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В Україні запровадять штрафи за порушення комендантської години: подробиці

11 грудня 2023 19:21
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Штрафи за порушення комендантської години: яка сума
Поліцейський патруль при виконанні робочих завдань. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Минулої суботи 9 грудня ВР підтримала законопроєкт №10195 про встановлення адміністративної відповідальності запровадежння штрафів за порушення комендантської години.

Так, зокрема, для фізичних осіб пропонується ввести штраф 8500-17 000 грн, в разі повторного порушення — 17 000-34 000 грн, а от для субʼєктів господарювання — 51 000-102 000 грн, повторно — 170 000-340 000 грн.

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Однак це рішення не є остаточним, в коментарі Новини.LIVE сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Штрафи за порушення комендантської години: подробиці

За словами депутата, законопроєкт готувався разом із Міністерством внутрішніх справ і наразі пройшов лише розгляд та ухвалення у першому читанні.

Це означає, що законодавці працюють над правками і доопрацьовують документ для подачі на голосування у другому читанні.

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Народний депутат Сергій Іонушас. Фото: FB/Сергій Іонушас

"Швидше за все до другого читання законопроєкту будуть подані правки, які можуть внести корективи у розмір штрафів, а також передбачатимуть певні виключення по відповідальності. Адже у деяких випадках є необхідність перебувати на вулиці у комендантську годину за поважних причин", — пояснює Іонушас. 

За його словами, зокрема, до другого читання більш детально внормують порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. До речі, вона встановлюється обласними військовими адміністраціями в кожній із них окремо. 

"У нас є різний комендантський режим. Наприклад, у Херсонській і Закарпатській областях. Тому можливі виключення. Загалом є шанс, що зміни будуть проголосовані до кінця цього року або ж на початку 2024", — уточнив він. 

Депутат також погоджується, що розмір штрафів, зазначених у законопроекті — немалий. Відтак до цього питання законотворці підходитимуть збалансовано. 

Нагадаємо:

  • Для фізичних осіб пропонують ввести штраф 8500-17 000 грн, в разі повторного порушення — 17 000-34 000 грн
  • Для субʼєктів господарювання — 51 000-102 000 грн, повторно — 170 000-340 000 грн.

"Я, як голова комітету і народний депутат, який можливо, подаватиме правки, можу сказати, що скоріш за все, будемо змінювати розмір штрафів для фізичних осіб. Дійсно, вони досить великі. Але штрафи повинні бути. Обговорення у процесі. Компроміси будуть", — підсумував Іонушас.  
 
Нагадаємо, за словами очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, у Києві під час новорічних свят тривалість комендантської години не будуть змінювати.

Вона, як завжди, буде з 00:00 до 05:00. Крім того, масових святкових заходів та концертів теж не будуть влаштовувати.

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