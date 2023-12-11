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В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа: подробности

11 декабря 2023 19:21
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Штрафы за нарушение комендантского часа: какая сумма
Полицейский патруль при выполнении рабочих задач. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В минувшую субботу 9 декабря ВР поддержала законопроект №10195 об установлении административной ответственности и введение штрафов за нарушение комендантского часа.

Так, в частности, для физических лиц предлагается ввести штраф 8500-17 000 грн., в случае повторного нарушения — 17 000-34 000 грн. А вот для субъектов хозяйствования — 51 000-102 000 грн., повторное нарушение — 170 000-340 000 грн.

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Однако это решение не окончательно, в комментарии Новини.LIVE сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас.

Штрафы за нарушение комендантского часа: подробности

По словам депутата, законопроект готовился вместе с Министерством внутренних дел и прошел только рассмотрение и принятие в первом чтении.

Это означает, что законодатели работают над правками и дорабатывают документ для подачи голосования во втором чтении.

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Народный депутат Сергей Ионушас. Фото: FB/Сергей Ионушас

"Скорее всего, ко второму чтению законопроекта будут поданы правки, которые могут внести коррективы в размер штрафов, а также будут предусматривать определенные исключения по ответственности. Ведь в некоторых случаях есть необходимость находиться на улице в комендантский час по уважительным причинам", — объясняет Ионушас.

По его словам, в частности, ко второму чтению более подробно нормируют порядок привлечения к административной ответственности за нарушение комендантского часа. Кстати, она устанавливается областными военными администрациями в каждой из них в отдельности.

"У нас есть разный комендантский режим. Например, в Херсонской и Закарпатской областях. Поэтому возможны исключения. В общем, есть шанс, что изменения будут проголосованы до конца этого года или в начале 2024", — уточнил он.

Депутат также соглашается, что размер штрафов, указанных в законопроекте, немалый. Следовательно, к этому вопросу законотворцы будут подходить сбалансированно.

Напомним:

  • Для физических лиц предлагают ввести штраф 8500-17 000 грн., в случае повторного нарушения — 17 000-34 000 грн.
  • Для субъектов хозяйствования – 51 000-102 000 грн, повторно – 170 000-340 000 грн.

"Я, как председатель комитета и народный депутат, который, возможно, будет подавать правки, могу сказать, что, скорее всего, будем менять размер штрафов для физических лиц. Действительно, они достаточно большие. Но штрафы должны быть. Обсуждения в процессе. Компромиссы будут", – подытожил Ионушас.

Напомним, по словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киеве во время новогодних праздников длительность комендантского часа не будут менять.

Она, как обычно, будет с 00:00 до 05:00. Кроме того, массовые праздничные мероприятия и концерты тоже не будут устраивать.

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