В Україні запалили Вифлеємський вогонь миру

Представники Словаччини передали Україні Вифлеємський вогонь миру. Фото: ДПСУ

Україні передали Вифлеємський вогонь миру. Держава отримала його від словацьких скаутів у міжнародному пішохідному пункті пропуску "Малі Селменці".

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Україна отримала Вифлеємський вогонь

Напередодні різдвяних свят Україна отримала Вифлеємський вогонь миру, сьогодні, 10 грудня. Його передали словацькі скаути на кордоні в міжнародному пішохідному пункті пропуску "Малі Селменці". За інформацією ДПСУ, від Вифлеємського вогню запалили лампадки і свічки.

"Їх порозвозять по всій Україні, а також запалять у прикордонних підрозділах", — вказали у ДПСУ.

Вифлеємський вогонь доставили у Київ

Зазначається, що вогонь миру доставили вже у Київ. Зі столиці його 14 нічними потягами відправлять до 24 вокзалів України. Відомо, що вогонь направлять також до східних міст Краматорська, Покровська та Ізюма. Його отримають військові, волонтери та громадські організації.

Нагадаємо, минулого року Вифлеємський вогонь передали Президенту України Володимиру Зеленському. З Офісу Президента його відправили на фронт.