В Украине зажгли Вифлеемский огонь мира

Представители Словакии передали Украине Вифлеемский огонь мира. Фото: ГНСУ

Украине был передан Вифлеемский огонь мира. Государство получило его от словацких скаутов в международном пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Украина получила Вифлеемский огонь

В канун рождественских праздников Украина получила Вифлеемский огонь мира, сегодня, 10 декабря. Его передали словацкие скауты на границе в международном пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы". По информации ГПСУ, от Вифлеемского огня зажгли лампадки и свечи.

"Их развозят по всей Украине, а также зажгут в пограничных подразделениях", — указали в ГПСУ.

Вифлеемский огонь доставили в Киев

Отмечается, что огонь мира был доставлен уже в Киев. Из столицы его 14 ночными поездами отправят к 24 вокзалам Украины. Известно, что огонь будет направлен в восточные города Краматорск, Покровск и Изюм. Его получат военные, волонтеры и общественные организации.

Напомним, в прошлом году Вифлеемский огонь передали Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Из Офиса Президента его отправили на фронт.