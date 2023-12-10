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В Украине зажгли Вифлеемский огонь мира

10 декабря 2023 19:42
обновлено: 19:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине зажгли Вифлеемский огонь мира
Представители Словакии передали Украине Вифлеемский огонь мира. Фото: ГНСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украине был передан Вифлеемский огонь мира. Государство получило его от словацких скаутов в международном пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Украина получила Вифлеемский огонь

В канун рождественских праздников Украина получила Вифлеемский огонь мира, сегодня, 10 декабря. Его передали словацкие скауты на границе в международном пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы". По информации ГПСУ, от Вифлеемского огня зажгли лампадки и свечи.

"Их развозят по всей Украине, а также зажгут в пограничных подразделениях", — указали в ГПСУ.

Вифлеемский огонь доставили в Киев

Отмечается, что огонь мира был доставлен уже в Киев. Из столицы его 14 ночными поездами отправят к 24 вокзалам Украины. Известно, что огонь будет направлен в восточные города Краматорск, Покровск и Изюм. Его получат военные, волонтеры и общественные организации.

Напомним, в прошлом году Вифлеемский огонь передали Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Из Офиса Президента его отправили на фронт.

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