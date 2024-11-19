Купити кратом в Україні більше неможливо — нардеп повідомив про заборону

Кратом у капсулах та порошку. Ілюстративне фото: Pinterest

В Україні офіційно заборонили продаж кратому. Речовини, що містять цей компонент, внесли до списку психоактивних.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Гурін на платформі Х у вівторок, 19 листопада.

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За словами нардепа, кратом та мітрагінін внесли до списку психоактивних речовин.

"Кратом і мітрагінін заборонено — внесено в список психотропних речовин обіг яких обмежено, туди ж де, кетамін та амфетамін. Відсьогодні продавати кратом в кафе не можна", — йдеться у повідомленні.

Пост Гуріна у Х

Що таке кратом і чим він небезпечний

Кратом — це тропічне дерево, яке росте в Південно-Східній Азії, зокрема в Таїланді, Індонезії, Малайзії та Мʼянмі. Листя кратома містить активні речовини, такі як мітрагінін та 7-гідроксімітрагінін, які впливають на нервову систему.

У традиційній медицині його використовують для зменшення болю, підвищення енергії та зниження тривожності. У малих дозах кратом діє як стимулятор, а у великих має заспокійливий ефект. Його також застосовують як альтернативу опіоїдам для боротьби із залежністю.

Листя кратома можна жувати, заварювати як чай або вживати у формі порошків і капсул. Однак він має потенційні ризики, включаючи залежність, нудоту, запаморочення та безсоння. Передозування може спричинити серйозні ускладнення, такі як судоми або проблеми з диханням.

Легальність кратома залежить від країни, і в деяких державах він заборонений. Вживання кратома рекомендується лише під медичним наглядом.

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