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В Украине запретили продажу кратома — что это такое и чем опасно

19 ноября 2024 22:57
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Купить кратом в Украине больше невозможно — нардеп сообщил о запрете
Кратом в капсулах и порошке. Иллюстративное фото: Pinterest
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Украине официально запретили продажу кратома. Вещества, содержащие этот компонент, были внесены в список психоактивных.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Гурин на платформе Х во вторник, 19 ноября.

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По словам нардепа, кратом и митрагинин внесли в список психоактивных веществ.

"Кратом и митрагинин запрещен — внесены в список психотропных веществ, обращение которых ограничено, туда же, где кетамин и амфетамин. Отныне продавать кратом в кафе нельзя", — говорится в сообщении.

кратом
Пост Гурина в Х

Что такое кратом и чем он опасен

Кратом — это тропическое дерево, которое растет в Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Индонезию, Малайзию и Мьянму. Листья кратома содержат активные вещества, такие как митрагинин и 7-гидроксмитрагинин, которые воздействуют на нервную систему.

В традиционной медицине его используют для уменьшения боли, повышения энергии и снижения тревожности. В небольших дозах кратом действует как стимулятор, а в больших оказывает успокаивающее действие. Его также применяют как альтернативу опиоидам для борьбы с зависимостью.

Листья кратома можно жевать, заваривать в виде чая или употреблять в форме порошков и капсул. Однако он имеет потенциальные риски, включая зависимость, тошноту, головокружение и бессонницу. Передозировка может вызвать серьезные осложнения, такие как судороги или проблемы с дыханием.

Легальность кратома зависит от страны, и в некоторых государствах он запрещен. Употребление кратома рекомендуется только под медицинским наблюдением.

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