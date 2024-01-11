В Україні встановили особливий прикордонний режим, — що він передбачає

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ

В Україні відсьогодні запрацював спеціальний прикордонний режим. Згідно з ним, за перебування в прикордонній смузі завширшки у п'ять кілометрів від лінії держкордону потрібно мати спецдозвіл органу ДПСУ.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

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Зазначається, що у Закарпатській області такі документи можна буде отримати у штабах 27-го (Мукачево) та 94-го прикордонних загонів (Чоп). Цей дозвіл на перебування, проживання чи переміщення в прикордонній смузі буде діяти в зоні відповідальності загону ДПСУ, який його видав.

Джерело: ДПСУ

Джерело: ДПСУ

Джерело: ДПСУ

Джерело: ДПСУ

Нагадаємо, що раніше прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині з використанням підробних документів. Затримано дев'ять чоловіків, які намагалися покинути України, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.

Водночас на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, і ухилянт перебував у важкому стані.