Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Україні встановили особливий прикордонний режим, — що він передбачає arrow

В Україні встановили особливий прикордонний режим, — що він передбачає

11 січня 2024 22:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні встановили особливий прикордонний режим, — що він передбачає
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні відсьогодні запрацював спеціальний прикордонний режим.  Згідно з ним, за перебування в прикордонній смузі завширшки у п'ять кілометрів від лінії держкордону потрібно мати спецдозвіл органу ДПСУ.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА

Читайте також:

Особливий прикордонний режим — що передбачає

Зазначається, що у Закарпатській області такі документи можна буде отримати у штабах 27-го (Мукачево) та 94-го прикордонних загонів (Чоп). Цей дозвіл на перебування, проживання чи переміщення в прикордонній смузі буде діяти в зоні відповідальності загону ДПСУ, який його видав.

В Україні встановили особливий прикордонний режим, — що він передбачає
Джерело: ДПСУ
В Україні встановили особливий прикордонний режим, — що він передбачає
Джерело: ДПСУ
В Україні встановили особливий прикордонний режим, — що він передбачає
Джерело: ДПСУ
В Україні встановили особливий прикордонний режим, — що він передбачає
Джерело: ДПСУ

Нагадаємо, що раніше прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині з використанням підробних документів. Затримано дев'ять чоловіків, які намагалися покинути України, і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.

Водночас на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, і ухилянт перебував у важкому стані.

кордон
Україна
прикордонники
Закарпаття

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

Актуальне по темі