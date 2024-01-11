В Украине установили особый пограничный режим — что он предполагает
В Украине с сегодняшнего дня заработал специальный пограничный режим. Согласно ему, за пребывание в пограничной полосе шириной в пять километров от линии госграницы нужно иметь спецразрешение органа ГПСУ.
Об этом сообщает Закарпатская ОГА.
Особый пограничный режим — что предусматривает
Отмечается, что в Закарпатской области такие документы можно получить в штабах 27-го (Мукачево) и 94-го пограничных отрядов (Чоп). Это разрешение на пребывание, проживание или перемещение в пограничной полосе будет действовать в зоне ответственности выдавшего его отряда ГПСУ.
Напомним, что ранее пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы во Львовской области с использованием поддельных документов. Задержаны девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину, и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.
В то же время на Закарпатье пограничники вытащили еле живого мужчину из реки Тиса. Температура воды была ледяной, и уклонист находился в тяжелом состоянии.
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