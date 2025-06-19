В Україні вперше виявили "Шахед" із камерою та ШІ

"Шахед". Фото: glavcom.ua

У середу, 18 червня, в Україні вперше було виявлено російський "Шахед" із камерою, системою прямого радіоуправління з РФ і модулем штучного інтелекту (машинний зір). Однак давно було відомо, що такий безпілотник розробляється.

Про це повідомив фахівець із систем РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескреснов у Telegram.

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В Україні вперше виявили "Шахед" із ШІ — що відомо

За словами фахівця, про те, що такий дрон розробляється, було відомо давно. Проте перший факт його застосування зафіксовано було лише 18 червня.

"Радіомодем дозволяє керувати "Шахедом" на відстані до 150 кілометрів від кордонів Росії або лінії фронту, або на більші відстані в разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому повітряному просторі", — пояснив "Флеш".

Частини "Шахеда" зі штучним інтелектом. Фото: Флеш/Telegram

Зазначимо, що останні тижні Росія посилила повітряні атаки по Україні та збільшила кількість ударних дронів і ракет.

Крім цього, ЗСУ помітили, що російські війська змінили тактику атак, щоб ускладнити роботу ППО та виснажувати ресурси. Однією з особливостей є нова висота атак. Дрони все частіше літають на рівні 2-5 км, що вище досяжності для кулеметів. Саме через це українські захисники змушені використовувати ракети для знищення дронів.

Раніше стало відомо, що Росія заманює молодих африканок на виробництво дронів.

Зокрема, РФ дедалі частіше використовує дрони-імітатори "Шахедів", щоб ввести в оману українські сили ППО.