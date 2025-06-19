В Украине впервые обнаружили "Шахед" с камерой и ИИ

"Шахед". Фото: glavcom.ua

В среду, 18 июня, в Украине впервые был обнаружен российский "Шахед" с камерой, системой прямого радиоуправления из РФ и модулем искусственного интеллекта (машинное зрение). Однако давно было известно, что такой беспилотник разрабатывается.

Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескреснов в Telegram.

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"Шахед" с искусственным интеллектом. Фото: Флеш/Telegram

В Украине впервые обнаружили "Шахед" с ИИ — что известно

По словам специалиста, о том, что такой дрон разрабатывается, было известно давно. Однако первый факт его применения зафиксирован был только 18 июня.

"Радиомодем позволяет управлять "Шахедом" на расстоянии до 150 километров от границ России или линии фронта, или на большие расстояния в случае применения воздушных ретрансляторов в нашем воздушном пространстве", — объяснил "Флеш".

Части "Шахеда" с искусственным интеллектом. Фото: Флеш/Telegram

Отметим, что последние недели Россия усилила воздушные атаки по Украине и увеличила количество ударных дронов и ракет.

Кроме этого, ВСУ заметили, что российские войска изменили тактику атак, чтобы усложнить работу ПВО и истощать ресурсы. Одной из особенностей является новая высота атак. Дроны все чаще летают на уровне 2-5 км, что выше досягаемости для пулеметов. Именно поэтому украинские защитники вынуждены использовать ракеты для уничтожения дронов.

Ранее стало известно, что Россия заманивает молодых африканок на производство дронов.

В частности, РФ все чаще использует дроны-имитаторы "Шахедов", чтобы ввести в заблуждение украинские силы ПВО.