Фіктивна інвалідність — відбудеться перший суд над прокурором

В Україні вперше судитимуть прокурора за отримання інвалідності
Офіс Генерального прокурора України у середу, 30 липня скерував до суду перший обвинувальний акт щодо одного з прокурорів. Йдеться про незаконне отримання статусу інвалідності.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у Telegram у середу, 30 липня.
Оформив інвалідність за добу
"Прокурори з інвалідністю тема, яка викликала резонанс у суспільстві. І це зрозуміло. Бо справедливість — це не вибірково і не за статусом. Я чітко заявив: жодних індульгенцій не буде", — зазначив Кравченко.
За його словами, сьогодні до суду скерували перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання статусу інвалідності прокурором.
Обвинуваченими є заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області та голова Черкаської обласної МСЕК №2.
31 липня 2020 року підозрюваний отримав висновок лікаря про задовільний стан здоров’я. Того ж дня він звернувся до МСЕК та отримав другу групу інвалідності.
Прокурора було звільнено з адміністративної посади під час досудового розслідування. Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора подала скаргу до кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів про звільнення з органів прокуратури.
Наразі тривають перевірки інших випадків.
"Відновлення довіри до прокуратури починається з очищення системи.
Цей шлях пройде кожен — незалежно від рангу, статусу чи вигаданого "права на поблажки", — додав Кравченко.
Нагадаємо, на початку липня в МОЗ повідомили, що тривають перевірки рішень про статус інвалідності для посадовців від МСЕК.
Також ми писали, що після реформи МСЕК в Україні змінилися терміни надання інвалідності.
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