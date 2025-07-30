Фиктивная инвалидность - состоится первый суд над прокурором

Решение суда. Иллюстративное фото: ВСП

Офис Генерального прокурора Украины в среду, 30 июля направил в суд первый обвинительный акт в отношении одного из прокуроров. Речь идет о незаконном получении статуса инвалидности.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram в среду, 30 июля.

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"Прокуроры с инвалидностью тема, которая вызвала резонанс в обществе. И это понятно. Потому что справедливость - это не выборочно и не по статусу. Я четко заявил: никаких индульгенций не будет", — отметил Кравченко.

По его словам, сегодня в суд направили первый обвинительный акт о незаконном получении статуса инвалидности прокурором.

Обвиняемыми являются заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области и председатель Черкасской областной МСЭК №2.

31 июля 2020 года подозреваемый получил заключение врача об удовлетворительном состоянии здоровья. В тот же день он обратился в МСЭК и получил вторую группу инвалидности.

Прокурор был уволен с административной должности во время досудебного расследования. Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора подала жалобу в квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров об увольнении из органов прокуратуры.

Сейчас продолжаются проверки других случаев.

"Восстановление доверия к прокуратуре начинается с очистки системы. Этот путь пройдет каждый — независимо от ранга, статуса или вымышленного "права на поблажки", — добавил Кравченко.

Скриншот поста Кравченко

Скриншот поста Кравченко

Напомним, в начале июля в Минздраве сообщили, что продолжаются проверки решений о статусе инвалидности для чиновников от МСЭК.

Также мы писали, что после реформы МСЭК в Украине изменились сроки предоставления инвалидности.