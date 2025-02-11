Нацполіція викрила ексдепутата та синів, які вели бізнес на ТОТ

Вручення підозри сину ексдепутата. Фото: Нацполіція

Національна поліція та Служба безпеки України викрили колишнього народного депутата та його синів. Вони продовжили бізнес на окупованій території та сплачували податки до російського бюджету.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Після тимчасової окупації Луганської області бенефіціарні власники товариств, а саме нардеп четвертого скликання та його сини переоформили підконтрольні компанії відповідно до законодавства Росії.

Затримання. Фото: Нацполіція

Вручення підозри. Фото: Нацполіція

Вручення підозри. Фото: Нацполіція

Знайдені гроші. Фото: Нацполіція

"Компаньйонами стали наближені особи, які залишилися на окупованих територіях Луганської області та отримали російські паспорти", — йдеться у повідомленні.

Знайдені гроші. Фото: Нацполіція

Знайдені гроші. Фото: Нацполіція

Наразі одному з синів повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, в Одесі викрили схему із ввезення автівок з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

А у Київській області затримали депутата сільської ради, який вимагав хабар за дозвіл на встановлення тимчасової споруди.