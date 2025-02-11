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В Україні викрили екснардепа, який платив податки в бюджет РФ

11 лютого 2025 11:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Нацполіція викрила ексдепутата та синів, які вели бізнес на ТОТ
Вручення підозри сину ексдепутата. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

Національна поліція та Служба безпеки України викрили колишнього народного депутата та його синів. Вони продовжили бізнес на окупованій території та сплачували податки до російського бюджету.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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Сплачували податки до РФ

Після тимчасової окупації Луганської області бенефіціарні власники товариств, а саме нардеп четвертого скликання та його сини переоформили підконтрольні компанії відповідно до законодавства Росії.

В Україні викрили екснардепа, який вів бізнес за законами РФ на окупованих територіях
Затримання. Фото: Нацполіція
Колишній депутат переоформив бізнес у "ЛНР" та сплачував податки Росії
Вручення підозри. Фото: Нацполіція
Екснардеп зареєстрував компанію за законами РФ на окупованій території
Вручення підозри. Фото: Нацполіція
Викриття зрадника: колишній нардеп працював за російським законодавством
Знайдені гроші. Фото: Нацполіція

"Компаньйонами стали наближені особи, які залишилися на окупованих територіях Луганської області та отримали російські паспорти", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили ексдепутата, який фінансував бюджет РФ через бізнес
Знайдені гроші. Фото: Нацполіція
Бізнес під окупацією: як екснардеп платив податки Росії та перереєстрував компанію
Знайдені гроші. Фото: Нацполіція

Наразі одному з синів повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності.

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Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, в Одесі викрили схему із ввезення автівок з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

А у Київській області затримали депутата сільської ради, який вимагав хабар за дозвіл на встановлення тимчасової споруди.

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