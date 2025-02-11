Нацполиция разоблачила экс-депутата и сыновей, которые вели бизнес на ВОТ

Вручение подозрения сыну экс-депутата. Фото: Нацполиция

Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили бывшего народного депутата и его сыновей. Они продолжили бизнес на оккупированной территории и платили налоги в российский бюджет.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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После временной оккупации Луганской области бенефициарные владельцы обществ, а именно нардеп четвертого созыва и его сыновья переоформили подконтрольные компании в соответствии с законодательством России.

Задержание. Фото: Нацполиция

Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

Найденные деньги. Фото: Нацполиция

"Компаньонами стали приближенные лица, которые остались на оккупированных территориях Луганской области и получили российские паспорта", — говорится в сообщении.

Найденные деньги. Фото: Нацполиция

Найденные деньги. Фото: Нацполиция

Сейчас одному из сыновей сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности.

Скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Одессе разоблачили схему по ввозу автомобилей из-за границы под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

А в Киевской области задержали депутата сельского совета, который требовал взятку за разрешение на установку временного сооружения.