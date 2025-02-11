Нацполиция разоблачила экс-депутата и сыновей, которые вели бизнес на ВОТ

В Украине выкрыли экс-нардепа, который платил налоги в бюджет РФ
Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили бывшего народного депутата и его сыновей. Они продолжили бизнес на оккупированной территории и платили налоги в российский бюджет.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Платили налоги в РФ
После временной оккупации Луганской области бенефициарные владельцы обществ, а именно нардеп четвертого созыва и его сыновья переоформили подконтрольные компании в соответствии с законодательством России.
"Компаньонами стали приближенные лица, которые остались на оккупированных территориях Луганской области и получили российские паспорта", — говорится в сообщении.
Сейчас одному из сыновей сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности.
Напомним, в Одессе разоблачили схему по ввозу автомобилей из-за границы под видом гуманитарной помощи для ВСУ.
А в Киевской области задержали депутата сельского совета, который требовал взятку за разрешение на установку временного сооружения.
Читайте Новини.LIVE!