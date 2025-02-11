Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Украине выкрыли экс-нардепа, который платил налоги в бюджет РФ arrow

В Украине выкрыли экс-нардепа, который платил налоги в бюджет РФ

11 февраля 2025 11:31
Евгения Брюховецкая - редактор
Нацполиция разоблачила экс-депутата и сыновей, которые вели бизнес на ВОТ
Вручение подозрения сыну экс-депутата. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили бывшего народного депутата и его сыновей. Они продолжили бизнес на оккупированной территории и платили налоги в российский бюджет.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

Читайте также:

Платили налоги в РФ

После временной оккупации Луганской области бенефициарные владельцы обществ, а именно нардеп четвертого созыва и его сыновья переоформили подконтрольные компании в соответствии с законодательством России.

В Україні викрили екснардепа, який вів бізнес за законами РФ на окупованих територіях
Задержание. Фото: Нацполиция
Колишній депутат переоформив бізнес у "ЛНР" та сплачував податки Росії
Вручение подозрения. Фото: Нацполиция
Екснардеп зареєстрував компанію за законами РФ на окупованій території
Вручение подозрения. Фото: Нацполиция
Викриття зрадника: колишній нардеп працював за російським законодавством
Найденные деньги. Фото: Нацполиция

"Компаньонами стали приближенные лица, которые остались на оккупированных территориях Луганской области и получили российские паспорта", — говорится в сообщении.

Правоохоронці викрили ексдепутата, який фінансував бюджет РФ через бізнес
Найденные деньги. Фото: Нацполиция
Бізнес під окупацією: як екснардеп платив податки Росії та перереєстрував компанію
Найденные деньги. Фото: Нацполиция

Сейчас одному из сыновей сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности.

null
Скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Одессе разоблачили схему по ввозу автомобилей из-за границы под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

А в Киевской области задержали депутата сельского совета, который требовал взятку за разрешение на установку временного сооружения.

налоги оккупация народные депутаты война в Украине Россия Нацполиция
Реклама
Реклама
Реклама