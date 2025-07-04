День Національної поліції України 4 липня — що відомо про свято і які бувають патрулі

Працівники патрульної поліції. Фото: ЗОДА

Щороку 4 липня в Україні відзначається професійне свято — День Національної поліції. Ця дата покликана вшанувати службу українських правоохоронців, які щоденно стоять на захисті прав і свобод громадян, забезпечують порядок та безпеку в державі.

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про історію свята.

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День Національної полції

Свято було засноване у 2015 році Указом президента Петра Порошенка й спочатку відзначалося 4 серпня — у день підписання Закону України "Про Національну поліцію".

Проте у 2018 році цю дату змінили на 4 липня — день, коли у 2015-му році в Києві присягнули на вірність перші нові патрульні поліцейські. Відтоді саме 4 липня стало офіційною датою вшанування поліцейських по всій країні.

Патрульні поліцейські. Фото: УНІАН

Національна поліція — це центральний орган виконавчої влади, який виконує ключову функцію у сфері внутрішньої безпеки.

Вона покликана служити суспільству, боротися зі злочинністю, забезпечувати публічний порядок і захищати життя та права кожного, хто перебуває на території України.

Кінний патруль. Фото: Нацполіція

Координацію діяльності поліції здійснює Кабінет Міністрів через Міністра внутрішніх справ, а стратегічне керівництво — Президент України.

На рівні регіонів правоохоронці підпорядковуються керівникам територіальних органів МВС та керівникам поліцейських підрозділів.

Основні підрозділи Національної поліції України:

Патрульна поліція — забезпечує порядок на вулицях, дороги, мото- та велопатрулі.

Кримінальна поліція — розкриває тяжкі злочини.

Слідча поліція — проводить досудове розслідування.

Кіберполіція — бореться з кіберзлочинністю.

Поліція охорони — охорона майна, людей і об’єктів.

ДСР — боротьба з організованою злочинністю та корупцією.

Ювенальна превенція — робота з неповнолітніми.

Тактична поліція — реагування на масові заходи та загрози.

КОРД — спецпризначенці для найнебезпечніших операцій.

Велосипедний патруль. Фото: Нацполіція

В Україні діють такі патрулі поліції:

Патрульна поліція — реагування на виклики, ДТП, охорона порядку.

Поліція діалогу — робота під час масових заходів, деескалація конфліктів.

Кінні й велопатрулі — у парках, пішохідних зонах, туристичних місцях.

Мотопатрулі — швидке реагування в умовах заторів або щільної забудови.

Рейдові патрулі — перевірки документів, контроль комендантської години.

Спільні патрулі — з Нацгвардією, ДСНС, ТрО — особливо у прифронтових регіонах.

Мото-патруль. Фото: Нацполіція

У День Національної поліції в усіх областях традиційно проходять урочистості, відзначають кращих співробітників, а також вшановують пам’ять поліцейських, які загинули при виконанні службових обов’язків.

Поліція діалогу. Фото: euam-ukraine.eu

Раніше ми писали, що у Києві для поліцейських провели майстер-клас із плетіння оберегів. Згодом їх передадуть поліцейським підрозділам, які несуть службу на передовій.

Також ми повідомляли, що працівники Національної поліції України користуються рядом соціальних гарантій, передбачених законом. Вони можуть отримати компенсацію за орендоване житло, мають право на безплатний проїзд у транспорті та знижки на оплату комунальних послуг.