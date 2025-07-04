День Национальной полиции Украины 4 июля — что известно о празднике и какие бывают патрули

Работники патрульной полиции. Фото: ЗОГА

Ежегодно 4 июля в Украине отмечается профессиональный праздник — День Национальной полиции. Эта дата призвана почтить службу украинских правоохранителей, которые ежедневно стоят на защите прав и свобод граждан, обеспечивают порядок и безопасность в государстве.

Новини.LIVE собрали все, что известно об истории праздника.

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День Национальной полиции

Праздник был учрежден в 2015 году Указом президента Петра Порошенко и сначала отмечался 4 августа — в день подписания Закона Украины "О Национальной полиции".

Однако в 2018 году эту дату изменили на 4 июля — день, когда в 2015-м году в Киеве присягнули на верность первые новые патрульные полицейские. С тех пор именно 4 июля стало официальной датой чествования полицейских по всей стране.

Патрульные полицейские. Фото: УНИАН

Национальная полиция — это центральный орган исполнительной власти, который выполняет ключевую функцию в сфере внутренней безопасности.

Она призвана служить обществу, бороться с преступностью, обеспечивать публичный порядок и защищать жизнь и права каждого, кто находится на территории Украины.

Конный патруль. Фото: Нацполиция

Координацию деятельности полиции осуществляет Кабинет Министров через Министра внутренних дел, а стратегическое руководство — Президент Украины.

На уровне регионов правоохранители подчиняются руководителям территориальных органов МВД и руководителям полицейских подразделений.

Основные подразделения Национальной полиции Украины:

Патрульная полиция — обеспечивает порядок на улицах, дороги, мото- и велопатрули.

Уголовная полиция — раскрывает тяжкие преступления.

Следственная полиция — проводит досудебное расследование.

Киберполиция — борется с киберпреступностью.

Полиция охраны — охрана имущества, людей и объектов.

ДСР — борьба с организованной преступностью и коррупцией.

Ювенальная превенция — работа с несовершеннолетними.

Тактическая полиция — реагирование на массовые мероприятия и угрозы.

КОРД — спецназовцы для самых опасных операций.

Велосипедный патруль. Фото: Нацполиция

В Украине действуют такие патрули полиции:

Патрульная полиция — реагирование на вызовы, ДТП, охрана порядка.

Полиция диалога — работа во время массовых мероприятий, деэскалация конфликтов.

Конные и велопатрули — в парках, пешеходных зонах, туристических местах.

Мотопатрули — быстрое реагирование в условиях пробок или плотной застройки.

Рейдовые патрули — проверки документов, контроль комендантского часа.

Совместные патрули — с Нацгвардией, ГСЧС, ТрО — особенно в прифронтовых регионах.

Мото-патруль. Фото: Нацполиция

В День Национальной полиции во всех областях традиционно проходят торжества, отмечают лучших сотрудников, а также чтят память полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Полиция диалога. Фото: euam-ukraine.eu

Ранее мы писали, что в Киеве для полицейских провели мастер-класс по плетению оберегов. Впоследствии их передадут полицейским подразделениям, которые несут службу на передовой.

Также мы сообщали, что работники Национальной полиции Украины пользуются рядом социальных гарантий, предусмотренных законом. Они могут получить компенсацию за арендованное жилье, имеют право на бесплатный проезд в транспорте и скидки на оплату коммунальных услуг.