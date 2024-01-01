В Україні відбулося шість тисяч повітряних тривог за рік, — Зеленський

Авіація в небі. Фото: ВВС

Україна протягом 2023 року подолала шість тисяч повітряних тривог.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні з нагоди Нового року.

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Що сказав президент

Глава держави заявив, що той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна.

"Протягом цього року Україна подолала шість тисяч тривог. Майже щоночі прокидалася від сирен, спускалася в укриття, захищаючи своїх дітей від ворожих ракет і дронів", — зазначив глава держави.

За його словами, щоночі і щодня працювали українські сили протиповітряної оборони, героїчно захищаючи небо України, аби українці шість тисяч разів могли почути відбій.

"І шість тисяч разів піднятися нагору. Подивитися в небо і цим знову довести: українці сильніші за терор. І хай би скільки випускав ворог ракет, хай би скільки було обстрілів та атак — підлих, безжалісних, масованих — у прагненні зламати нас, українців, залякати, збити Україну з ніг, загнати під землю, ми все одно піднімемось. Бо той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна", — акцентував президент.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до всіх українців із новорічним привітанням. У своїй промові президент згадав усі важкі моменти, що сталися майже за два роки війни.