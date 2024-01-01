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В Украине произошло шесть тысяч воздушных тревог в год, — Зеленский

1 января 2024 02:10
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В Украине произошло шесть тысяч воздушных тревог в год, — Зеленский
Авиация в небе. Фото: BBC
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Украина в 2023 году преодолела шесть тысяч воздушных тревог.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю Нового года.

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Что сказал президент

Глава государства заявил, что тот, кто приносит на нашу землю ад, однажды увидит его из собственного окна.

"В течение этого года Украина преодолела шесть тысяч тревог. Почти каждую ночь просыпалась от сирен, спускалась в укрытие, защищая своих детей от вражеских ракет и дронов", — отметил глава государства.

По его словам, каждую ночь и каждый день работали украинские силы противовоздушной обороны, героически защищая небо Украины, чтобы украинцы шесть тысяч раз могли услышать отбой.

"И шесть тысяч раз подняться вверх. Посмотреть в небо и этим снова доказать: украинцы сильнее террора. И сколько бы ни выпускал враг ракет, сколько бы ни было обстрелов и атак — подлых, безжалостных, массированных — в стремлении сломать нас, украинцев, запугать, сбить Украину с ног, загнать под землю, мы все равно поднимемся. Потому что тот, кто приносит на нашу землю ад, однажды увидит его из собственного окна", акцентировал президент.

Напомним, Зеленский обратился ко всем украинцам с новогодним поздравлением. В своей речи президент вспомнил все трудные моменты, произошедшие почти за два года войны.

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