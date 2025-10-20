Деркач заявив, що кількість вантажних автомобілів в Україні побільшало у 2,5 рази

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач. Фото: скриншот з відео

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач заявив, що за період воєнного часу кількість вантажних автомобілів збільшилась у 2,5 рази. Він поінформував, що ця тенденція зростає.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Деркач про кількість вантажних авто в Україні

Чиновник розповів, що кожного року в Україні купували десятки тисяч вантажівок, і ця тенденція продовжується в геометричній прогресії. Окрім того, зростає кількість компаній-перевізників та підприємств, які використовують вантажний транспорт.

"Сьогодні 91% пасажирів, які подорожують за кордон, роблять це дорогами — власними автомобілями або автобусами. Лише 9% їдуть залізницею", — повідомив Сергій Деркач.

За словами посадовця, в Україні 30 млн — це пасажиропотік за кордон. Зокрема, 2 млн закриває "Укрзалізниця", і більше не може, і все інше — це автомобільний транспорт.

Також заступник міністра розвитку громад та територій сказав, що до кінця місяця вийде новий технічний регламент по автомобілях, який на 25% наблизить українські стандарти до європейських.

Окрім того, вже до кінця 2027 року вони мають повністю відповідати нормам ЄС.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як власникам електромобілів витримати зиму, якщо не буде електроенергії.

Також ми писали, що автоексперт назвав найгірші вади електромобілів.