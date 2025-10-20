Деркач заявил, что количество грузовых автомобилей в Украине увеличилось в 2,5 раза

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач. Фото: скриншот из видео

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач заявил, что за период военного времени количество грузовых автомобилей увеличилось в 2,5 раза. Он сообщил, что эта тенденция растет.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Что сказал Деркач о количестве грузовых авто в Украине

Чиновник рассказал, что ежегодно в Украине покупали десятки тысяч грузовиков, и эта тенденция продолжается в геометрической прогрессии. Кроме того, растет количество компаний-перевозчиков и предприятий, которые используют грузовой транспорт.

"Сегодня 91% пассажиров, путешествующих за границу, делают это по дорогам — собственными автомобилями или автобусами. Только 9% едут по железной дороге", — сообщил Сергей Деркач.

По словам чиновника, в Украине 30 млн - это пассажиропоток за границу. В частности, 2 млн закрывает "Укрзализныця", и больше не может, и все остальное — это автомобильный транспорт.

Также заместитель министра развития общин и территорий сказал, что до конца месяца выйдет новый технический регламент по автомобилям, который на 25% приблизит украинские стандарты к европейским.

Кроме того, уже к концу 2027 года они должны полностью соответствовать нормам ЕС.

