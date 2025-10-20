Видео
Армия
В Украине грузовых автомобилей стало в 2,5 раза больше, — Деркач

Дата публикации 20 октября 2025 06:22
обновлено: 06:30
Деркач заявил, что количество грузовых автомобилей в Украине увеличилось в 2,5 раза
Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач. Фото: скриншот из видео

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач заявил, что за период военного времени количество грузовых автомобилей увеличилось в 2,5 раза. Он сообщил, что эта тенденция растет. 

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Что сказал Деркач о количестве грузовых авто в Украине

Чиновник рассказал, что ежегодно в Украине покупали десятки тысяч грузовиков, и эта тенденция продолжается в геометрической прогрессии. Кроме того, растет количество компаний-перевозчиков и предприятий, которые используют грузовой транспорт.

"Сегодня 91% пассажиров, путешествующих за границу, делают это по дорогам — собственными автомобилями или автобусами. Только 9% едут по железной дороге", — сообщил Сергей Деркач.

По словам чиновника, в Украине 30 млн - это пассажиропоток за границу. В частности, 2 млн закрывает "Укрзализныця", и больше не может, и все остальное — это автомобильный транспорт.

Также заместитель министра развития общин и территорий сказал, что до конца месяца выйдет новый технический регламент по автомобилям, который на 25% приблизит украинские стандарты к европейским.

Кроме того, уже к концу 2027 года они должны полностью соответствовать нормам ЕС.

Напомним, недавно мы писали, как владельцам электромобилей выдержать зиму, если не будет электроэнергии.

Также мы писали, что автоэксперт назвал худшие недостатки электромобилей.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
