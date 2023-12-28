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В Україні судитимуть ексмера Святогірська, який підтримав окупантів

28 грудня 2023 15:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні судитимуть ексмера Святогірська, який підтримав окупантів
Наслідки вторгнення окупантів в Донецьку область. Фото: Донецька ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні будуть судити колишнього мера Святогірська Донецької області. Він підтримав російських загарбників після окупації населеного пункта. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Засудження ексмера Святогірська

"Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Святогірського міського голови за фактами державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Ексмер Святогірська
Ексмер Святогірська. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Досудове розслідування встановило, що після окупації росіянами міста Святогірськ влітку минулого року міський голова прийняв пропозицію ватажка так званої "ДНР" очолити фейкову адміністрацію міста.

Так званий мер виконув вказівки ворога. Він демонстрував свою антиукраїнську позицію, а також поширив у медіа звернення із висловлюванням особистої підтримки і вдячності окупантам.

У вересні 2022 року українські військові вибили загарбників з міста, а колаборант втік разом з окупантами. Наразі він перебуває у розшуку.

"Також стосовно нього до суду скеровано обвинувальний акт за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України)", — йдеться у повідомленні.

У Офісі генпрокурора розповіли, що у рамках розслідування цього кримінального провадження майно ексмера загальною вартістю у понад 8 млн грн арештовано та передано в управління АРМА.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки затримала колаборантку, яка під час окупації Херсона "здавала" українських патріотів за відмову "голосувати" на псевдовиборах. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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