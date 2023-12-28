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В Украине будут судить экс-мера Святогорска, поддержавшего оккупантов

28 декабря 2023 15:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине будут судить экс-мера Святогорска, поддержавшего оккупантов
Последствия вторжения оккупантов в Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине будут судить бывшего мэра Святогорска Донецкой области. Он поддержал российских захватчиков после оккупации населенного пункта.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Осуждение экс-мэра Святогорска

"Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего Святогорского городского головы по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Эксмер Святогорска
Экс-мер Святогорска. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Досудебное расследование установило, что после оккупации россиянами города Святогорска летом прошлого года городской голова принял предложение главаря так называемой "ДНР" возглавить фейковую администрацию города.

Так называемый мэр следовал указаниям врага. Он демонстрировал свою антиукраинскую позицию, а также распространил в медиа обращения с выражением личной поддержки и признательности оккупантам.

В сентябре 2022 года украинские военные выбили захватчиков из города, а коллаборант скрылся вместе с оккупантами. В настоящее время он находится в розыске.

"Также в отношении него в суд направлено обвинительное заключение по фактам растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора рассказали, что в рамках расследования этого уголовного производства имущество экс-мера общей стоимостью более 8 млн грн арестовано и передано в управление АРМА.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности задержала коллаборантку, которая во время оккупации Херсона "сдавала" украинских патриотов за отказ "голосовать" на псевдовыборах. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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