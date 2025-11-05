Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні створять єдину систему шкільної безпеки

В Україні створять єдину систему шкільної безпеки

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 13:55
Оновлено: 13:50
Закон про безпеку у школах набуде чинності через три місяці — Юлія Гришина
Учні школи. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада ухвалила закон про підвищення рівня безпеки в українських школах, який уже підписав Президент України Володимир Зеленський. Документ набуде чинності через три місяці.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

Реклама
Читайте також:

Коли в Україні запрацюють нові правила відвідування шкіл

За її словами, протягом цього періоду Міністерство освіти і науки та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати всі необхідні підзаконні акти, які визначатимуть конкретні правила безпеки у школах.

"Президент його підписав і зараз є три місяці. Закон поки ще не вступив в силу. Є три місяці для того, щоб Міністерство освіти, Міністерство внутрішніх справ розробило підзаконні нормативні акти. І через три місяці цей закон повноцінно вступить в дію. Активно зараз працює Міністерство освіти з МВС разом", — повідомила нардепка. 

Гришина пояснила, що раніше заходи безпеки у школах регулювалися різними розрізненими документами. Тепер закон створює єдину систему стандартів безпеки, що особливо важливо в умовах війни, коли школи залишаються місцями масового перебування дітей і педагогів.

У межах нового закону розробляються типові правила доступу і перебування у школах, які затверджуватимуться МВС і МОН. Кожен навчальний заклад зможе адаптувати їх під власні потреби, враховуючи регіональні особливості — від міських шкіл до гірських регіонів.

Окремо в документі розглядається питання огородження територій навчальних закладів.

"У першому читанні було передбачено те, що повинні бути огородження, і багато хто з місцевих влад говорили про те, що це коштовні достатньо заходи, немає коштів деяких громад. Тому ми передбачили такий перехідний період огородження або просте визначення меж. Зараз велика кількість громад, ми там на зв'язку визначаємося, як там повинне це огородження, яким воно може бути, як то робити", — зазначила Юлія Гришина.

Нагадаємо, через регулярні російські атаки школи змушені змінювати порядок роботи та розклад занять. Так нещодавно у столиці після масованої атаки частину шкіл перевели на формат роботи, як "Пунктів незламності".

Також дізнайтеся, як довго можна ще реєструватися на програму "Пакунок школяра" щоб отримати 5 тисяч гривень. 

школи Україна повітряна тривога школярі безпека
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації