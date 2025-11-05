Закон про безпеку у школах набуде чинності через три місяці — Юлія Гришина

Учні школи. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада ухвалила закон про підвищення рівня безпеки в українських школах, який уже підписав Президент України Володимир Зеленський. Документ набуде чинності через три місяці.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина.

За її словами, протягом цього періоду Міністерство освіти і науки та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати всі необхідні підзаконні акти, які визначатимуть конкретні правила безпеки у школах.

"Президент його підписав і зараз є три місяці. Закон поки ще не вступив в силу. Є три місяці для того, щоб Міністерство освіти, Міністерство внутрішніх справ розробило підзаконні нормативні акти. І через три місяці цей закон повноцінно вступить в дію. Активно зараз працює Міністерство освіти з МВС разом", — повідомила нардепка.

Гришина пояснила, що раніше заходи безпеки у школах регулювалися різними розрізненими документами. Тепер закон створює єдину систему стандартів безпеки, що особливо важливо в умовах війни, коли школи залишаються місцями масового перебування дітей і педагогів.

У межах нового закону розробляються типові правила доступу і перебування у школах, які затверджуватимуться МВС і МОН. Кожен навчальний заклад зможе адаптувати їх під власні потреби, враховуючи регіональні особливості — від міських шкіл до гірських регіонів.

Окремо в документі розглядається питання огородження територій навчальних закладів.

"У першому читанні було передбачено те, що повинні бути огородження, і багато хто з місцевих влад говорили про те, що це коштовні достатньо заходи, немає коштів деяких громад. Тому ми передбачили такий перехідний період огородження або просте визначення меж. Зараз велика кількість громад, ми там на зв'язку визначаємося, як там повинне це огородження, яким воно може бути, як то робити", — зазначила Юлія Гришина.

Нагадаємо, через регулярні російські атаки школи змушені змінювати порядок роботи та розклад занять. Так нещодавно у столиці після масованої атаки частину шкіл перевели на формат роботи, як "Пунктів незламності".

