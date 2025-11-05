Закон о безопасности в школах вступит в силу через три месяца — Юлия Гришина

Ученики школы. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада приняла закон о повышении уровня безопасности в украинских школах, который уже подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу через три месяца.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

По ее словам, в течение этого периода Министерство образования и науки и Министерство внутренних дел должны подготовить все необходимые подзаконные акты, которые будут определять конкретные правила безопасности в школах.

"Президент его подписал и сейчас есть три месяца. Закон пока еще не вступил в силу. Есть три месяца для того, чтобы Министерство образования, Министерство внутренних дел разработало подзаконные нормативные акты. И через три месяца этот закон полноценно вступит в действие. Активно сейчас работает Министерство образования с МВД вместе", — сообщила нардеп.

Гришина пояснила, что ранее меры безопасности в школах регулировались различными разрозненными документами. Теперь закон создает единую систему стандартов безопасности, что особенно важно в условиях войны, когда школы остаются местами массового пребывания детей и педагогов.

В рамках нового закона разрабатываются типовые правила доступа и пребывания в школах, которые будут утверждаться МВД и МОН. Каждое учебное заведение сможет адаптировать их под собственные нужды, учитывая региональные особенности — от городских школ до горных регионов.

Отдельно в документе рассматривается вопрос ограждения территорий учебных заведений.

"В первом чтении было предусмотрено, что должны быть ограждения, и многие из местных властей говорили о том, что это достаточно дорогие мероприятия, нет средств некоторых общин. Поэтому мы предусмотрели такой переходный период ограждения или простое определение границ. Сейчас большое количество общин, мы там на связи определяемся, как там должно это ограждение, каким оно может быть, как это делать", — отметила Юлия Гришина.

Напомним, из-за регулярных российских атак школы вынуждены менять порядок работы и расписание занятий. Так недавно в столице после массированной атаки часть школ перевели на формат работы, как "Пунктов несокрушимости".

Также узнайте, как долго можно еще регистрироваться на программу "Пакет школьника" чтобы получить 5 тысяч гривен.