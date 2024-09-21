Оренда квартир в Україні у серпня 2024 року — які ціни

Будинки у Києві. Фото: Вечірній Київ

У серпні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 6 962 гривень. Це на 0,7% більше порівняно з липнем. Загалом від початку року оренда подорожчала на 5,4%.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики, повідомляє Business.ua у суботу, 21 вересня.

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Найдорожчі регіони для оренди

Наразі Закарпатська область залишається лідером за вартістю оренди, хоча ціни тут впали на 7,8%, до 11 738 гривень.

На другому місці знаходиться Львівська область, де оренда знизилася на 10% і наразі становить 10 614 гривень.

Рівненська область займає третє місце у позиції лідерів, де оренда з початку року зросла на 36,6% до 9830 гривень.

Оренда у Києві

У столиці оренда однокімнатних квартир подорожчала на 4,8%, досягнувши цифри у 9 142 гривень. Це ставить Київ на четверте місце серед регіонів із найдорожчою орендою.

Найдешевші регіони для оренди

Зростання цін на оренду найбільше відчувається у західних та центральних регіонах України.



Найнижчі ціни на оренду житла зафіксовано у:

Херсонській області — 2 831 гривня;

Сумській області — 3 289 гривень;

Миколаївській області — 3 597 гривень.

Нагадаємо, громадянам доступна нова багатоцільова грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Реєстрація на виплати триватиме лише до 18 вересня включно.

Також ми писали, що у вересні 2024 року українці в одному з регіонів можуть отримати нові виплати від Благодійного фонду "Карітас". Фінансову допомогу надають на оренду житла.