Оренда квартир в Україні у серпня 2024 року — які ціни

В Україні стрімко зросли ціни на оренду житла — де найдорожче зняти квартиру
У серпні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 6 962 гривень. Це на 0,7% більше порівняно з липнем. Загалом від початку року оренда подорожчала на 5,4%.
Про це йдеться у звіті Державної служби статистики, повідомляє Business.ua у суботу, 21 вересня.
Найдорожчі регіони для оренди
Наразі Закарпатська область залишається лідером за вартістю оренди, хоча ціни тут впали на 7,8%, до 11 738 гривень.
На другому місці знаходиться Львівська область, де оренда знизилася на 10% і наразі становить 10 614 гривень.
Рівненська область займає третє місце у позиції лідерів, де оренда з початку року зросла на 36,6% до 9830 гривень.
Оренда у Києві
У столиці оренда однокімнатних квартир подорожчала на 4,8%, досягнувши цифри у 9 142 гривень. Це ставить Київ на четверте місце серед регіонів із найдорожчою орендою.
Найдешевші регіони для оренди
Зростання цін на оренду найбільше відчувається у західних та центральних регіонах України.
Найнижчі ціни на оренду житла зафіксовано у:
- Херсонській області — 2 831 гривня;
- Сумській області — 3 289 гривень;
- Миколаївській області — 3 597 гривень.
Нагадаємо, громадянам доступна нова багатоцільова грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Реєстрація на виплати триватиме лише до 18 вересня включно.
Також ми писали, що у вересні 2024 року українці в одному з регіонів можуть отримати нові виплати від Благодійного фонду "Карітас". Фінансову допомогу надають на оренду житла.
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