Аренда квартир в Украине в августе 2024 года.

Дома в Киеве. Фото: Вечерний Киев

В августе 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 6 962 гривны. Это на 0,7% больше по сравнению с июлем. В целом с начала года аренда подорожала на 5,4%.

Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики, сообщает Business.ua в субботу, 21 сентября.

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Самые дорогие регионы для аренды

Закарпатская область остается лидером по стоимости аренды, хотя цены здесь упали на 7,8%, до 11 738 гривен.

На втором месте находится Львовская область, где аренда снизилась на 10% и составляет 10 614 гривен.

Ровенская область занимает третье место в лидирующей позиции, где аренда с начала года выросла на 36,6% до 9 830 гривен.

Аренда в Киеве

В столице аренда однокомнатных квартир подорожала на 4,8%, достигнув цифры в 9 142 гривны. Это ставит Киев на четвертое место среди регионов с самой дорогой арендой.

Самые дешевые регионы для аренды

Рост цен на аренду больше всего ощущается в западных и центральных регионах Украины.

Самые низкие цены на аренду жилья зафиксированы в:

Херсонской области — 2 831 гривна;

Сумской области — 3 289 гривен;

Николаевской области — 3 597 гривен.

Напомним, гражданам доступна новая многоцелевая денежная помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Регистрация на выплаты продлится до 18 сентября включительно.

Также мы писали, что в сентябре 2024 украинцы в одном из регионов могут получить новые выплаты от Благотворительного фонда "Каритас". Финансовая помощь оказывается на аренду жилья.