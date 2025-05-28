Inferno - що відомо про проєкт висвітлення військових злочинів РФ

В Україні стартував проєкт про висвітлення злочинів у полоні РФ
В Україні презентували новий проєкт під назвою Inferno, що має на меті привернути увагу до злочинів, які чиняться проти українських військовополонених у російському полоні. Ініціатива належить Асоціації родин захисників "Азовсталі" та Відділенню міжнародного співробітництва 1-го корпусу НГУ "Азов".
Про це сказав представник Відділення міжнародного співробітництва 1-го корпусу НГУ "Азов" Нестор Барчук на презентації проєкту Inferno.
Що відомо про проєкт Inferno
Сайт проєкту Inferno став місцем, де зібрані докази систематичних катувань, психологічного насильства, голоду та відмов у медичній допомозі щодо українських військових, які потрапили в полон.
Серед опублікованих матеріалів — свідчення тих, хто пережив нелюдські умови утримання в Оленівці, Таганрозі, СІЗО по всій Росії та на тимчасово окупованих територіях.
Окрема увага на сайті приділена фактам, що свідчать про наявність чітких інструкцій для катів — методики тортур, які, за словами представників проєкту, прописані спеціально для застосування до українських полонених.
Нестор Барчук під час презентації наголосив: "Більше 95% українських військовополонених піддаються тортурам у російському полоні. Ми створили цей проєкт для того, щоб показувати правду. Про це потрібно говорити, давати голос тим, хто зараз його не має в російському полоні, а також тим, хто загинув, хто був вбитий росіянами".
Нагадаємо, що українська розвідка задокументувала більше ніж 150 випадків умисного вбивства полонених захисників України, скоєних російськими військовими.
Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про ініціативу створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти нашої країни.
Читайте Новини.LIVE!