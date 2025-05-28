Inferno - що відомо про проєкт висвітлення військових злочинів РФ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

В Україні презентували новий проєкт під назвою Inferno, що має на меті привернути увагу до злочинів, які чиняться проти українських військовополонених у російському полоні. Ініціатива належить Асоціації родин захисників "Азовсталі" та Відділенню міжнародного співробітництва 1-го корпусу НГУ "Азов".

Про це сказав представник Відділення міжнародного співробітництва 1-го корпусу НГУ "Азов" Нестор Барчук на презентації проєкту Inferno.

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Що відомо про проєкт Inferno

Сайт проєкту Inferno став місцем, де зібрані докази систематичних катувань, психологічного насильства, голоду та відмов у медичній допомозі щодо українських військових, які потрапили в полон.

Серед опублікованих матеріалів — свідчення тих, хто пережив нелюдські умови утримання в Оленівці, Таганрозі, СІЗО по всій Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Окрема увага на сайті приділена фактам, що свідчать про наявність чітких інструкцій для катів — методики тортур, які, за словами представників проєкту, прописані спеціально для застосування до українських полонених.

Нестор Барчук під час презентації наголосив: "Більше 95% українських військовополонених піддаються тортурам у російському полоні. Ми створили цей проєкт для того, щоб показувати правду. Про це потрібно говорити, давати голос тим, хто зараз його не має в російському полоні, а також тим, хто загинув, хто був вбитий росіянами".

Нагадаємо, що українська розвідка задокументувала більше ніж 150 випадків умисного вбивства полонених захисників України, скоєних російськими військовими.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про ініціативу створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти нашої країни.