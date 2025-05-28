Inferno - что известно о проекте освещения военных преступлений РФ

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Украине презентовали новый проект под названием Inferno, цель которого — привлечь внимание к преступлениям, которые совершаются против украинских военнопленных в российском плену. Инициатива принадлежит Ассоциации семей защитников "Азовстали" и Отделению международного сотрудничества 1-го корпуса НГУ "Азов".

Об этом сказал представитель Отделения международного сотрудничества 1-го корпуса НГУ "Азов" Нестор Барчук на презентации проекта Inferno.

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Что известно о проекте Inferno

Сайт проекта Inferno стал местом, где собраны доказательства систематических пыток, психологического насилия, голода и отказов в медицинской помощи в отношении украинских военных, попавших в плен.

Среди опубликованных материалов — свидетельства тех, кто пережил нечеловеческие условия содержания в Еленовке, Таганроге, СИЗО по всей России и на временно оккупированных территориях.

Отдельное внимание на сайте уделено фактам, свидетельствующим о наличии четких инструкций для палачей — методики пыток, которые, по словам представителей проекта, прописаны специально для применения к украинским пленным.

Нестор Барчук во время презентации отметил: "Более 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам в российском плену. Мы создали этот проект для того, чтобы показывать правду. Об этом нужно говорить, давать голос тем, кто сейчас его не имеет в российском плену, а также тем, кто погиб, кто был убит россиянами".

Напомним, что украинская разведка задокументировала более 150 случаев умышленного убийства пленных защитников Украины, совершенных российскими военными.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об инициативе создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против нашей страны.