В Україні стартував інклюзивний тиждень з Котиком Паскалем для дітей

Діти. Фото: Академія Турботи

Дитинство багатьох українських дітей змінило повномасштабне вторгнення Росії. Тепер поруч з нами перебувають діти з травматичним досвідом, родини з ветеранами, а також люди з інвалідністю.

Саме тому інклюзивність — важлива умова для сучасного суспільства, в якому всі люди можуть відчувати комфорт та приналежність до спільноти.

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З тим, аби розібратися, що означає "інклюзія", та зрозуміти, що повага, підтримка та різноманіття — це суперсила, яка робить світ добрішим та яскравішим, дітям допомагає анімований Котик Паскаль. Він є головним героєм інформаційної кампанії для дітей та дорослих "Різні Разом: тут і зараз!", присвяченої до Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю 5 травня.

Інформаційна кампанія. Фото: Академія Турботи

Так, соціальна кампанія триватиме до 14 травня в межах проєкту "Тижні турботи" від Академія Турботи за ініціативи Радниці-Уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук. Вона спрямована на те, аби популяризувати та розвинути інклюзивне середовище й взаємопідтримку серед дітей та дорослих.

Саша Паскаль. Фото: Академія Турботи

Водночас проєкт має на меті показати, що жити у різноманітному середовищі — цінно для всіх учасників. Котик Паскаль має протезовані лапку та вушко й був названий на честь маленької гімнастки Саші Паскаль, яка втратила ногу через російський обстріл.

Родина дівчинки щиро радіє, що саме їхня донька надихнула на створення цієї корисної ініціативи.

"Ми пишаємось, що Сашуня не втратила віру в себе та у свої мрії та продовжує займатися гімнастикою. Попереду в нас багато планів. А ще Саша мріє взяти участь у параолімпіаді", — розповіла мама Марія.

Діти під час дзвінка. Фото: Академія Турботи

Зі стартом кампанії першим, кому зателефонував котик, була саме Саша.

До проєкту долучилася й родина української блогерки Інни Мірошніченко, аби надихнути сотні тисяч своїх підписників: Паскаль зателефонував її донькам Мії та Ангеліні.

В чому полягає проєкт

Анімований персонаж Паскаль у форматі онлайн спілкується з дитиною через застосунок MaPanda, а ним керує досвідчений фахівець. Програма дзвінку заздалегідь продумана методологами та психологами.

Дзвінок від Котика Паскаля. Фото: Академія Турботи

Аби отримати дзвінок від Котика Паскаля треба зареєструватися на сайті проєкту. Після дзвінка учасники отримають інструкцію з іграми "Різні Разом", пам’ятку безбар’єрності та сертифікат інклюзивно привітної родини. Вікова категорія дітей для участі — шість-дев'ять років.