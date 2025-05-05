В Украине стартовала инклюзивная неделя с Котиком Паскалем для детей

Дети. Фото: Академія Турботи

Детство многих украинских детей изменило полномасштабное вторжение России. Теперь рядом с нами находятся дети с травматическим опытом, семьи с ветеранами, а также люди с инвалидностью.

Именно поэтому инклюзивность — важное условие для современного общества, в котором все люди могут чувствовать комфорт и принадлежность к сообществу.

Реклама

Читайте также:

Инклюзивная неделя заботы для детей

С тем, чтобы разобраться, что означает "инклюзия" и понять, что уважение, поддержка и многообразие — это суперсила, которая делает мир добрее и ярче, детям помогает анимированный Котик Паскаль. Он является главным героем информационной кампании для детей и взрослых "Разные Вместе: здесь и сейчас!", посвященной Международному дню борьбы за права людей с инвалидностью 5 мая.

Информационная кампания. Фото: Академія Турботи

Так, социальная кампания продлится до 14 мая в рамках проекта "Недели заботы" от Академії Турботи по инициативе Советника-Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук. Она направлена на то, чтобы популяризировать и развить инклюзивную среду и взаимоподдержку среди детей и взрослых.

Саша Паскаль. Фото: Академія Турботи

В то же время проект имеет целью показать, что жить в разнообразной среде — ценно для всех участников. Котик Паскаль имеет протезированные лапку и ушко и был назван в честь маленькой гимнастки Саши Паскаль, которая потеряла ногу из-за российского обстрела.

Семья девочки искренне радуется, что именно их дочь вдохновила на создание этой полезной инициативы.

"Мы гордимся, что Саша не потеряла веру в себя и в свои мечты, и продолжает заниматься гимнастикой. Впереди у нас много планов. А еще Саша мечтает принять участие в параолимпиаде", — рассказала мама Мария.

Дети во время звонка. Фото: Академія Турботи

Со стартом кампании первым, кому позвонил котик, была именно Саша.

К проекту присоединилась и семья украинского блогера Инны Мирошниченко, чтобы вдохновить сотни тысяч своих подписчиков: Паскаль позвонил ее дочерям Мии и Ангелине.

В чем заключается проект

Анимированный персонаж Паскаль в формате онлайн общается с ребенком через приложение MaPanda, а им руководит опытный специалист. Программа звонка заранее продумана методологами и психологами.

Звонок от Котика Паскаля. Фото: Академія Турботи

Чтобы получить звонок от Котика Паскаля надо зарегистрироваться на сайте проекта. После звонка участники получат инструкцию с играми "Разные Вместе", памятку безбарьерности и сертификат инклюзивно приветливой семьи. Возрастная категория детей для участия — шесть-девять лет.