В Украине стартовала инклюзивная неделя с Котиком Паскалем для детей

В Украине стартовал проект для детей по инклюзивности
Детство многих украинских детей изменило полномасштабное вторжение России. Теперь рядом с нами находятся дети с травматическим опытом, семьи с ветеранами, а также люди с инвалидностью.
Именно поэтому инклюзивность — важное условие для современного общества, в котором все люди могут чувствовать комфорт и принадлежность к сообществу.
Инклюзивная неделя заботы для детей
С тем, чтобы разобраться, что означает "инклюзия" и понять, что уважение, поддержка и многообразие — это суперсила, которая делает мир добрее и ярче, детям помогает анимированный Котик Паскаль. Он является главным героем информационной кампании для детей и взрослых "Разные Вместе: здесь и сейчас!", посвященной Международному дню борьбы за права людей с инвалидностью 5 мая.
Так, социальная кампания продлится до 14 мая в рамках проекта "Недели заботы" от Академії Турботи по инициативе Советника-Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук. Она направлена на то, чтобы популяризировать и развить инклюзивную среду и взаимоподдержку среди детей и взрослых.
В то же время проект имеет целью показать, что жить в разнообразной среде — ценно для всех участников. Котик Паскаль имеет протезированные лапку и ушко и был назван в честь маленькой гимнастки Саши Паскаль, которая потеряла ногу из-за российского обстрела.
Семья девочки искренне радуется, что именно их дочь вдохновила на создание этой полезной инициативы.
"Мы гордимся, что Саша не потеряла веру в себя и в свои мечты, и продолжает заниматься гимнастикой. Впереди у нас много планов. А еще Саша мечтает принять участие в параолимпиаде", — рассказала мама Мария.
Со стартом кампании первым, кому позвонил котик, была именно Саша.
К проекту присоединилась и семья украинского блогера Инны Мирошниченко, чтобы вдохновить сотни тысяч своих подписчиков: Паскаль позвонил ее дочерям Мии и Ангелине.
В чем заключается проект
Анимированный персонаж Паскаль в формате онлайн общается с ребенком через приложение MaPanda, а им руководит опытный специалист. Программа звонка заранее продумана методологами и психологами.
Чтобы получить звонок от Котика Паскаля надо зарегистрироваться на сайте проекта. После звонка участники получат инструкцию с играми "Разные Вместе", памятку безбарьерности и сертификат инклюзивно приветливой семьи. Возрастная категория детей для участия — шесть-девять лет.
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