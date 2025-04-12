Батьків попередили про небезпечну гру, в яку грають підлітки

В Україні шириться небезпечна гра серед підлітків
Національна соціальна сервісна служба України повідомила, що серед підлітків шириться новий небезпечний тренд. Це гра, яка називається "Червоні двері, жовті двері" або "Двері розуму".
Про це повідомила пресслужба НСССУ у Facebook у суботу, 12 квітня.
Небезпека для дітей
Так, нова небезпечна гра передбачає введення гравця у трансоподібний стан. Учасники діляться на дві ролі:
- "провідник", який керує процесом;
- "піддослідний", який переживає "видіння".
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Інфографіка Національної соціальної сервісної служби України
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Інфографіка Національної соціальної сервісної служби України
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Інфографіка Національної соціальної сервісної служби України
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Інфографіка Національної соціальної сервісної служби України
У соціальній службі наголосили, що насправді ця гра не відкриває двері в інший світ, а є формою психологічної маніпуляції. Вона спричиняє погіршення самопочуття в дітей та підвищення рівня тривожності.
"Крім того, підкорення "провіднику" і груповий тиск можуть використовуватися для підготовки підлітків до виконання небезпечних або злочинних дій, у тому числі на користь країни-агресора", — додали у пресслужбі.
Раніше дитяча психологиня Наталія Валедова розповіла, що під час цієї гри зачіпається поверхнева артерія на скроні. Наслідки можуть бути небезпечні — аж до інсульту.
Крім того, голова Мінцифри Михайло Федоров анонсував "дитячу валюту" в Україні. Її можна буде отримати за шкільні досягнення й обміняти на подарунки.
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