Батьків попередили про небезпечну гру, в яку грають підлітки

Підлітки. Ілюстративне фото: rozum

Національна соціальна сервісна служба України повідомила, що серед підлітків шириться новий небезпечний тренд. Це гра, яка називається "Червоні двері, жовті двері" або "Двері розуму".

Про це повідомила пресслужба НСССУ у Facebook у суботу, 12 квітня.

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Небезпека для дітей

Так, нова небезпечна гра передбачає введення гравця у трансоподібний стан. Учасники діляться на дві ролі:

"провідник", який керує процесом;

"піддослідний", який переживає "видіння".

Інфографіка Національної соціальної сервісної служби України

Інфографіка Національної соціальної сервісної служби України

Інфографіка Національної соціальної сервісної служби України

Інфографіка Національної соціальної сервісної служби України 1 / 4







У соціальній службі наголосили, що насправді ця гра не відкриває двері в інший світ, а є формою психологічної маніпуляції. Вона спричиняє погіршення самопочуття в дітей та підвищення рівня тривожності.

"Крім того, підкорення "провіднику" і груповий тиск можуть використовуватися для підготовки підлітків до виконання небезпечних або злочинних дій, у тому числі на користь країни-агресора", — додали у пресслужбі.

Скриншот допису НСССУ

Раніше дитяча психологиня Наталія Валедова розповіла, що під час цієї гри зачіпається поверхнева артерія на скроні. Наслідки можуть бути небезпечні — аж до інсульту.

Крім того, голова Мінцифри Михайло Федоров анонсував "дитячу валюту" в Україні. Її можна буде отримати за шкільні досягнення й обміняти на подарунки.

