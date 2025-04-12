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В Україні шириться небезпечна гра серед підлітків

12 квітня 2025 14:54
Євгенія Брюховецька - редактор
Батьків попередили про небезпечну гру, в яку грають підлітки
Підлітки. Ілюстративне фото: rozum
Євгенія Брюховецька - редактор

Національна соціальна сервісна служба України повідомила, що серед підлітків шириться новий небезпечний тренд. Це гра, яка називається "Червоні двері, жовті двері" або "Двері розуму".

Про це повідомила пресслужба НСССУ у Facebook у суботу, 12 квітня.

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Небезпека для дітей

Так, нова небезпечна гра передбачає введення гравця у трансоподібний стан. Учасники діляться на дві ролі:

  • "провідник", який керує процесом;
  • "піддослідний", який переживає "видіння".
  • В Україні шириться небезпечна гра серед підлітків - фото 1
    Інфографіка Національної соціальної сервісної служби України
  • В Україні шириться небезпечна гра серед підлітків - фото 2
    Інфографіка Національної соціальної сервісної служби України
  • В Україні шириться небезпечна гра серед підлітків - фото 3
    Інфографіка Національної соціальної сервісної служби України
  • В Україні шириться небезпечна гра серед підлітків - фото 4
    Інфографіка Національної соціальної сервісної служби України
1 / 4
  • В Україні шириться небезпечна гра серед підлітків - фото 1
  • В Україні шириться небезпечна гра серед підлітків - фото 2
  • В Україні шириться небезпечна гра серед підлітків - фото 3
  • В Україні шириться небезпечна гра серед підлітків - фото 4

У соціальній службі наголосили, що насправді ця гра не відкриває двері в інший світ, а є формою психологічної маніпуляції. Вона спричиняє погіршення самопочуття в дітей та підвищення рівня тривожності. 

"Крім того, підкорення "провіднику" і груповий тиск можуть використовуватися для підготовки підлітків до виконання небезпечних або злочинних дій, у тому числі на користь країни-агресора", — додали у пресслужбі.

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Скриншот допису НСССУ

Раніше дитяча психологиня Наталія Валедова розповіла, що під час цієї гри зачіпається поверхнева артерія на скроні. Наслідки можуть бути небезпечні — аж до інсульту.

Крім того, голова Мінцифри Михайло Федоров анонсував "дитячу валюту" в Україні. Її можна буде отримати за шкільні досягнення й обміняти на подарунки.
 

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