Родителей предупредили об опасной игре, в которую играют подростки

В Украине распространяется опасная игра среди подростков
Национальная социальная сервисная служба Украины сообщила, что среди подростков распространяется новый опасный тренд. Это игра, которая называется "Красные двери, желтые двери" или "Двери разума".
Об этом сообщила пресс-служба НСССУ в Facebook в субботу, 12 апреля.
Опасность для детей
Так, новая опасная игра предусматривает введение игрока в трансоподобное состояние. Участники делятся на две роли:
- "проводник", который руководит процессом;
- "подопытный", который переживает "видения".
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Инфографика Национальной социальной сервисной службы Украины
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Инфографика Национальной социальной сервисной службы Украины
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Инфографика Национальной социальной сервисной службы Украины
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Инфографика Национальной социальной сервисной службы Украины
В социальной службе отметили, что на самом деле эта игра не открывает дверь в другой мир, а является формой психологической манипуляции. Она вызывает ухудшение самочувствия у детей и повышение уровня тревожности.
"Кроме того, подчинение "проводнику" и групповое давление могут использоваться для подготовки подростков к выполнению опасных или преступных действий, в том числе в пользу страны-агрессора", — добавили в пресс-службе.
Ранее детский психолог Наталья Валедова рассказала, что во время этой игры затрагивается поверхностная артерия на виске. Последствия могут быть опасны — вплоть до инсульта.
Кроме того, глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал "детскую валюту" в Украине. Ее можно будет получить за школьные достижения и обменять на подарки.
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