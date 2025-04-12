Родителей предупредили об опасной игре, в которую играют подростки

Подростки. Иллюстративное фото: rozum

Национальная социальная сервисная служба Украины сообщила, что среди подростков распространяется новый опасный тренд. Это игра, которая называется "Красные двери, желтые двери" или "Двери разума".

Об этом сообщила пресс-служба НСССУ в Facebook в субботу, 12 апреля.

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Опасность для детей

Так, новая опасная игра предусматривает введение игрока в трансоподобное состояние. Участники делятся на две роли:

"проводник", который руководит процессом;

"подопытный", который переживает "видения".

Инфографика Национальной социальной сервисной службы Украины

Инфографика Национальной социальной сервисной службы Украины

Инфографика Национальной социальной сервисной службы Украины

Инфографика Национальной социальной сервисной службы Украины 1 / 4







В социальной службе отметили, что на самом деле эта игра не открывает дверь в другой мир, а является формой психологической манипуляции. Она вызывает ухудшение самочувствия у детей и повышение уровня тревожности.

"Кроме того, подчинение "проводнику" и групповое давление могут использоваться для подготовки подростков к выполнению опасных или преступных действий, в том числе в пользу страны-агрессора", — добавили в пресс-службе.

Скриншот поста НСССУ

Ранее детский психолог Наталья Валедова рассказала, что во время этой игры затрагивается поверхностная артерия на виске. Последствия могут быть опасны — вплоть до инсульта.

Кроме того, глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал "детскую валюту" в Украине. Ее можно будет получить за школьные достижения и обменять на подарки.